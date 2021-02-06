  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۶

سومین روز جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه؛

فیلم های زالاوا و شیشلیک در کرمانشاه اکران شد

فیلم های زالاوا و شیشلیک در کرمانشاه اکران شد

کرمانشاه- در سومین روز جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلم‌های زالاوا و شیشلیک اکران شد.

دریافت 10 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز جشنواره فیلم فجر با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و با استقبال بسیار خوب مردم و با ۳۰ درصد ظرفیت طبق دستورالعمل‌های بهداشتی اکران شد.

در سومین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلم‌های زالاوا و شیشلیک در سینما آزادی به روی پرده رفت و با رضایت مردم از فیلم‌ها و رعایت دستور العمل های بهداشتی همراه شد.

علاقمندان برای تهیه بلیت به آدرس اینترنتی www.gisheh7.ir مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند و ساعات اکران فیلم‌ها در ۲ سینمای کرمانشاه سانس‌های ۱۵ و ۱۸ است.

گفتنی است؛ فیلم‌های ابلق، بی همه چیز، تک تیرانداز، تی تی، خط فرضی، رمانتیسم عماد و طوبا، روزی روزگاری آبادان، روشن، زالاوا، ستاره بازی، شیشلیک، گیج گاه، یدو، مامان، مصلحت و منصور در این دوره به نمایش در خواهند آمد.

کد مطلب 5139854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها