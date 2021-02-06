فیلم های زالاوا و شیشلیک در کرمانشاه اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز جشنواره فیلم فجر با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و با استقبال بسیار خوب مردم و با ۳۰ درصد ظرفیت طبق دستورالعملهای بهداشتی اکران شد.
در سومین روز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلمهای زالاوا و شیشلیک در سینما آزادی به روی پرده رفت و با رضایت مردم از فیلمها و رعایت دستور العمل های بهداشتی همراه شد.
علاقمندان برای تهیه بلیت به آدرس اینترنتی www.gisheh7.ir مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند و ساعات اکران فیلمها در ۲ سینمای کرمانشاه سانسهای ۱۵ و ۱۸ است.
گفتنی است؛ فیلمهای ابلق، بی همه چیز، تک تیرانداز، تی تی، خط فرضی، رمانتیسم عماد و طوبا، روزی روزگاری آبادان، روشن، زالاوا، ستاره بازی، شیشلیک، گیج گاه، یدو، مامان، مصلحت و منصور در این دوره به نمایش در خواهند آمد.
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