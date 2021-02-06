قدرت علمی ایران با ماهواره بر«ذوالجناح» به اثبات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای دفاع عضو اتحادیه شرق اقیانوس هند با دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی شبه قاره هند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم هند نیز حضور داشتند، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تجلیل از دانشجویان جوان علاقمند به علم و دانش ایرانی، گفت: جوانان برومند ایرانی ثابت کردند در به دست آوردن علم و دانش و فناوری و کسب قله‌های پیشرفت از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و همواره پیشرو و پیش گام بوده‌اند.

وی با اشاره به حدیث گهربار پیامبر گرامی اسلام (ص) که می‌فرمایند، اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد، اظهار داشت، با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به دست معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روح خودباوری، خود اتکایی و ما می‌توانیم بر جوانان برومند این سرزمین مستولی شد و امروز خدا را شاکریم که در تمامی زمینه‌های علم و دانش و پیشرفت بر ظرفیت‌های داخلی و بومی خود استوار هستیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مصداق بارز پیشرفت‌های خیره کننده در حوزه‌های مختلف را دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دفاعی در حوزه رزم زمینی، هوایی، دریایی و پدافندی، الکترونیک و پرتابگرهای ماهواره دانست و تصریح کرد: ماهواره‌بر ذوالجناح نمونه بارز تلاش جوانان دانشمند ایران اسلامی بود که با سوخت ترکیبی توانست قدرت علمی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات برساند.

وزیر دفاع با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، جوانان را نقطه اتکال و امید آینده ایران اسلامی عنوان کردند گفت: امیدواریم شاهد حضور شما جوانان عزیز در سنگرهای مختلف علمی و فناوری باشیم چرا که جوانان نقش موثری در بالندگی تمدن نوین اسلامی دارند.