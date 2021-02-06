اقدامات بنیاد مستضعفان اشتغال زایی در گلستان را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در آیین اهدای اسناد بنیاد علوی به مردم گلستان اظهار کرد: بعد از انقلاب اقدام خوبی در کشور و در استان انجام شده و شاهد واگذاری اسناد مالکیت به مردم هستیم که در زمان رژیم گذشته املاک مردم به اشکال گوناگون از آنها غصب و به خان های بزرگ واگذار شده است.

وی افزود: ظلم بزرگی در استان و مخصوصاً در منطقه ترکمن صحرا صورت گرفته که برای مردم سخت و دشوار بود.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: با واگذاری اسناد مردم شاد هستند که زمینی که در آن زندگی و یا زراعت می‌کند متعلق به خودشان است.

نورمفیدی بیان کرد: از ۱۰۰ هزار اسناد مالکیت واگذار شده، بخش عمده‌ای مربوط به گلستان است که حکایت از ظلم مضاعف رژیم غاصب به مردم استان دارد.

وی گفت: مشکلات در همه استان‌ها وجود دارند و از رئیس بنیاد مستضعفان کشور تقاضا دارم که مساعدت خاصی در واگذاری اسناد به مردم داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهارکرد: بیشترین منابعی که بنیاد مستضعفان در اختیار دارد مربوط به گلستان است که شاهد آن واگذاری ۵۰ هزار سند به مردم این خطه است.

نورمفیدی با بیان اینکه برای اشتغال‌زایی بنیاد مستضعفان باید مساعدت بیشتری به مردم کند، بیان کرد: البته اقدامات خوبی هم در سال‌های اخیر صورت گرفته که می‌توان به ساخت بیمارستان مراوه‌تپه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: مقرر شده طرح تحولی بنیاد مستضعفان در مراوه تپه اجرایی شود که امیدواریم این طرح هر چه سریعتر به سرانجام برسد و شاهد محرومیت زدایی در شهر مرزی مراوه تپه باشیم.