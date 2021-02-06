اعلام رأی پرونده مسجد هفت درب تا پایان هفته جاری

سید علی صالح در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده مسجد هفت درب گفت: این پرونده از زمانی که به دادسرای ناحیه سه منطقه ثامن ارجاع داده شده، با حساسیت بسیار بالا بررسی شده و هم اکنون تحقیقات بازپرس به پایان رسیده است، اما به دلیل بیماری بازپرس پرونده فعلاً قرار نهایی صادر نشده است که در صورت بهبودی ایشان، این اتفاق تا پایان هفته جاری خواهد افتاد.

سرپرست مجتمع قضائی ثامن مشهد افزود: طی این مدت، اظهارات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است و مسئولان اداره کل اوقاف، شهرداری و وکلای آنها تمام مستندات و دفاعیات خود را ارائه کرده‌اند و نتیجه پرونده پس از صدور قرار نهایی به اطلاع همگان خواهد رسید.

معاون دادستان مشهد درباره دلایل طولانی شدن پرونده هم گفت: پرونده‌های دادسرای منطقه ثامن باتوجه به اینکه بیشتر مربوط به زائران است، معمولاً به سرعت رسیدگی و ابلاغ می‌شود، اما حساسیت بالای این پرونده و اهمیت آن یکی از دلایل طولانی شدن آن است. در طول رسیدگی، بازپرس پرونده شخصاً برای تحقیقات میدانی و پرس و جو از شاهدان و اهالی محل، در منطقه حاضر شد که این مسئله حساسیت بالای این پرونده را نشان می‌دهد. همچنین وقفه‌هایی چون تعطیلات آذر ماه و محدودیت‌هایی که به خاطر شیوع کرونا بوجود آمد تأثیر زیادی در طولانی شدن بررسی پرونده داشت.

صالح درباره رأی پرونده افزود: اگر قرار به جلب دادرسی صادر شود پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارجاع داده می‌شود و اگر قرار منع تعقیب صادر شود، نتیجه پرونده در دادسرای ثامن ابلاغ و اعلام خواهد شد و پس از آن طرفین ١٠ روز فرصت دارند تا به نتیجه پرونده اعتراض کنند.