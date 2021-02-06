به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر از انتخاب اعضای اصلی هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات خبر داد و نوشت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح ذیل انتخاب شده و مراتب به وزارت کشور اعلام گردید.

کدخدایی اعلام کرد: آقایان احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره پیک، محمدحسن صادقی مقدم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شدند.