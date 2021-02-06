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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۷

کدخدایی خبر داد؛

انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب اعضای اصلی هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر از انتخاب اعضای اصلی هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات خبر داد و نوشت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به شرح ذیل انتخاب شده و مراتب به وزارت کشور اعلام گردید.

کدخدایی اعلام کرد: آقایان احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره پیک، محمدحسن صادقی مقدم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری انتخاب شدند.

کد مطلب 5140072

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