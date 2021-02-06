به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر از علاقه مندان به بازی کالاف دیوتی موبایل هستید بدون شک با معنا و مفهوم سی پی آشنا هستید و میدانید که تهیه آن به چه دستاوردها و ویژگیهای مهمی در بازی خواهید رسید! اما در این بخش صرفاً تنها و تنها میخواهیم به معرفی روشهای کسب سی پی رایگان بپردازیم و شما را با روشهای موجود در این بخش آشنا کنیم.
چطور میتوانیم سی پی رایگان در بازی کالاف دیوتی به دست آوریم؟
همانطور که میدانید سی پی ارز رایجی در بازی کالاف دیوتی موبایل است که تهیه آن میتواند ویژگیهای منحصر به فردی را برای شما همچون تجهیز نمودن سلاحها، برخورداری از لباسها و شخصیتهای جذاب، فعال شدن نقشهها و.... محقق سازد.
اما اصولاً کاربران تازه وارد اطلاعات کاملی در خصوص سی پی ندارند و تصور میکنند که باید از بخش پرداخت درون برنامهای این بازی، اقدام به تهیه و خرید آن کنند که چون پرداخت از طریق کارتهای بین المللی و با دلار انجام میشود، در نهایت راهی برای تهیه سی پی وجود ندارد!
روشهای متنوع و بسیار زیادی برای کسب سی پی رایگان وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها میپردازیم:
۱. هنگام جنگ با رقبا و کشتن آنها میتوانید بخشی از اموال و تجهیزات آنها را به غارت ببرید که در صورت افزایش این روند، بدون شک تعداد مناسبی از سی پی در اختیار شما قرار میگیرد که با استفاده از آن میتوانید به ویژگیهای قابل توجه این بازی، دسترسی کاملی داشته باشید.
۲. در بازی کالاف دیوتی موبایل بخشی به عنوان بتل رویال وجود دارد که ماموریتهای متنوع ای را برای کاربران در نظر دارد! با توجه به ماموریتها و به اتمام رساندن آنها میتوانید بخش قابل توجهای از سی پیهای موجود در ماموریتهای بتل رویال را از آنِ خود کنید.
۳. فالو و لایک کردن شبکههای رسمی و اجتماعی بازی کالاف دیوتی موبایل! از این طریق نیز هر چند مدتی میتوانید سی پی رایگان به دست آورید.
۴. در بازی کارتهایی تحت عنوان Gun Xp Card وجود دارد که با آنلاک کردن آنها نیز میتوانید مقدار مناسبی سی پی دریافت کنید.
۵. از آخرین راه حلی که در این بخش میتوان به آن اشاره نمود، خرید بتل پس کالاف دیوتی موبایل است! در واقع شما برای تهیه و خرید بتل پس کالاف دیوتی موبایل باید در ابتدا به مقدار ۸۰۰ سی پی بپردازید. شاید تصور کنید که این مقدار برای شما زیاد است اما میتوانید با شرکت کردن در ماموریتهای بخش بتل پس کالاف دیوتی، مقدار قابل توجهای سی پی دریافت کنید.
سخن آخر...
این بود نگاهی به روشهای رایگان برای کسب سی پی در بازی محبوب و پرطرفدار کالاف دیوتی! اما اگر تصور میکنید که استفاده از این روشها میتواند برای شما کمی زمان بر و خسته کننده باشد، توصیه میکنیم حتماً از روشهای قانونی برای تهیه و خرید سی پی کالاف دیوتی موبایل استفاده کنید! در واقع شما به ریال یا تومان پرداخت میکنید و در حساب کاربری خود در بازی کالاف دیوتی میتوانید مقدار مناسبی از حجم خریداری شده سی پی را مشاهده کنید که یکی از وبسایت های برتر در این زمینه، سایت آسان جم است.
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