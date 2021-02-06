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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

با صدور بیانیه ای اعلام شد؛

انتقاد شیلی از اقدام آمریکا علیه کوبا

انتقاد شیلی از اقدام آمریکا علیه کوبا

حزب کمونیست شیلی اقدام آمریکا در قرار دادن کوبا در لیست کشورهای حامی تروریسم را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پرنسا لاتینا، حزب کمونیست شیلی در بیانیه ای ضمن انتقاد از رویکرد آمریکا علیه کوبا، اعلام کرد اقدام جدید دولت ایالات متحده که به خود اجازه داده است جمهوری کوبا را در میان کشورهای حامی تروریسم قرار دهد، محکوم می کنیم.

در بیانیه حزب کمونیست شیلی آمده است: این خشم آور است که ایالات متحده، حامی تاریخی تروریسم دولتی و بی ثبات سازی در چندین کشور، به خود اجازه دهد صلاحیت کشوری را تعیین کند که مشخصه اصلی آن همبستگی مطلق با مردم کل جهان است.

یادآور می شود دولت سابق آمریکا در هفته های پایانی عمر خود نام کوبا را به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرد.  

گفتنی است که در دوران باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا روابط واشنگتن - هاوانا رو به بهبود قرار داشت؛ اما ترامپ بار دیگر شدیدترین تحریم‌ها را علیه هاوانا اعمال کرد.

کد مطلب 5140137

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