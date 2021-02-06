پرونده مسکن مهر تا پایان سال جاری بسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی پیش ازظهر شنبه در شورای مسکن مازندران با تاکید بر تأمین خدمات زیربنایی در پروژههای مسکن مهر گفت: ارائه ۳۰ درصد این خدمات وظیفه دولت است و باید برای تکمیل آن برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژههای مسکن مهر در کشور تکلیف است و باید تا پایان سال جاری پرونده آن بسته شود، گفت: متأسفانه آئین نامه اجرایی دست ما را در تأمین اعتبار بسته و هزینهها طبق صورت وضعیت پرداخت میشود.
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از ارائه آمارهای متناقض در زمینه تکمیل پروژههای مسکن مهر در استان یادآور شد: مشکلات مربوط به حوزههای آب و فاضلاب در پروژههای مسکن مهر باید رفع شود.
وی یادآور شد: وظیفه هر دستگاه درپروژه مسکن مهر باید تعریف شده باشد و طبق برنامه زمانبندی این طرح به سرانجام رسید و تکمیل شود.
حسین زادگان خواستار روشن شدن تکالیف دستگاههای اجرایی برای تکمیل طرحهای مسکن مهر شد و گفت: مسکن مهر میارکلا باید در اولویت قرار گیرد زیرا اراده دولت و وزارت راه براین است که این طرحهای باقیمانده زودتر تکمیل شود.
وی خواستار رفع ناهماهنگیهای موجود فراروی پروژههای مسکن شد و گفت: این طرحها باید تا پایان دولت کنونی تکمیل شود و به سرانجام رسد.
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