به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدصادق خیاطیان امروز در نشست خبری که در محل معاونت علمی و فناوری به صورت آنلاین برگزار شد، عنوان کرد: حدود یک دهه است که از اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان میگذرد و آنچه که در اکوسیستم دانش بنیان کشور رخ داده بر اساس این قانون بوده است.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اهمیت و جایگاه شرکتهای دانش بنیان، اظهار داشت: امروز با حمایت مقام معظم رهبری و گفتمانهایی که در کشور در حوزه شرکتهای دانش بنیان رخ داده به نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان تأکید فراوانی شده است. از این رو این شرکتها توانستهاند در راستای رفع نیازهای کشور در بخشهای مختلف خصوصاً در اپیدمی کرونا مؤثر واقع شوند.
رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲، ۵۵ شرکت دانش بنیان فعالیت میکردند، گفت: اکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان از مرکز مؤسسات تأییدیه صلاحیت دریافت کردند و محصولات خود را تولید میکنند.
خیاطیان اظهار داشت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانهای دارای بیشترین حضور شرکتهای دانش بنیان هستند و پس از آن برق و الکترونیک و فوتونیک، مخابرات، سیستمهای خودکار، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته بیشترین شرکتهای فعال هستند.
وی با اشاره به درآمد شرکتهای دانش بنیان طی سالهای مختلف اظهار داشت: در سال ۹۷، ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و پیش بینی میشود در سال ۹۹، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد شرکتهای دانش بنیان باشد.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه وضعیت شرکتهای دانش بنیان نشان از شکل دهی اقتصاد دانش بنیان در کشور را دارند، تصریح کرد: مرکز مؤسسات و امور شرکتهای دانش بنیان ۱۱۰ برنامه حمایتی از این شرکتها را داشته است تا بتوانند به خوبی نقش آفرینی کنند و در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان گام بردارند.
رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: تاکنون ۱۲ هزا ر و ۹۱ شرکت خدمات مالیات، ۳ هزار و ۶۰۰ شرکت (۳ هزار و ۷۵۰ نفر) تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، ۶۳۶ مورد معافیت گمرکی، هزار و ۶۱۷ قرارداد دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی، ۳۴۴ شرکت تسهیلات استقرار در اماکن مسکونی، ۸۴۹ شرکت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری، ۴ هزار و ۷۸۴ خدمت در حوزه توانمند سازی و ۵ هزار و ۸۹۱ جلسه مشاوره از سوی مرکز مؤسسات دانش بنیان به دانش بنیانها ارائه شده است.
خیاطیان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای خوبی برای ارائه مشاوره و خدمت به شرکتهای دانش بنیان داشتهایم و از این خدمات تاکنون استقبال شده و کارآمدی داشته است، یادآور شد: تاکنون بر اساس آئین نامه ارزیابی، شرکتهای دانش بنیان دو نوع یک و دو بودهاند که با سه مدل مورد ارزیابی قرار میگرفتند.
رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق ارزش افزودهای وجود دارد و این صنایع فرهنگی و خلاق میتواند اشتغال زایی بالایی داشته باشند، از این رو یک دسته جدیدی از شرکتهای دانش بنیان را در دسته بندی نوع سوم خود در مرکز مؤسسات قرار دادیم که این موضوع به تصویب کارگروه رسیده است.
وی گفت: شرکتها میتوانند خلاق و دانش بنیان باشند و با تأییدیههایی که از مرکز دریافت میکنند به فعالیتهای خود در زمینههای فرهنگی و غیره ادامه دهند.
وی افزود: لازم بود که در برخی از حوزهها، نگاه ویژه و تصویر بالاتری داشته باشیم از این رو توانستیم نوع سوم شرکتهای دانش بنیان را به این دسته بندی ها اضافه کنیم.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه ما در حوزه امنیت غذایی، سلامت، واکسن، تجهیزات، نفت و گاز، لوازم خانگی و غیره وابسته هستیم، اظهار داشت: در صدد هستیم اگر زمینه مساعدی برای حضور صاحبان فناوری در این حوزهها فراهم شود، بتوانیم صاحب نقش آفرینی آنها در این زمینهها و عدم وابستگی کشور باشیم.
وی افزود: ما نمیتوانیم ظرفیت فناوری و اقتصادی موجود در تهران و سایر شهرهای بزرگ را با ظرفیتهای استانها و مناطق کمتر برخوردار مقایسه کنیم. نمیتوان شرکتی که در سطح یک فناوری در کنار دانشگاه شریف فعالیت میکند را با مجموعهای که در مناطق کمتر برخوردار با یک معیار مورد ارزیابی قرار داد.
آمار شرکتهایی که از گردونه دانش بنیانی خارج شدند
خیاطیان با اشاره به ارزیابی مداوم معاونت علمی در شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان همواره طی دو الی سه ساله، مورد ارزیابی قرار میگیرند و اگر فعالیت نوآورانهای نداشته باشند از لیست دانش بنیانی حذف میشوند.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: تا پایان سال ۹۸، هزار و ۵۰۰ شرکت از گردونه دانش بنیانی خارج شدند. امیدوار هستیم که این شرکتها با فعالیتهایی که دارند بتوانند دوباره وارد سیکل دانش بنیانی شوند.
رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: از ابتدای تشکیل مرکز مؤسسات و امور دانش بنیانها، ۳۲ هزار پرونده برای اخذ تأییدیه دانش بنیانی تشکیل شده که از این میزان ۲۶ هزار پرونده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که حاصل آن تأییدیه ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان است.
خیاطیان تصریح کرد: آمار کلی نشان میدهد که از درخواستها ۳۵ درصد مورد تأیید مرکز مؤسسات و امور دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری قرار میگیرند.
سرپرست شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به ظرفیت پارکهای فناوری، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان مستقر در آن با بیان اینکه زمینه تربیت و توسعه نیروهای فناور در این مراکز فراهم شده است، گفت: لازم بود پارکهایی که دارای نظام ارزیابی مورد تأیید (وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی) هستند وارد سیکل ارزیابی شوند.
ضرورت شکل گیری شرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم انسانی
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق، بر کاربست اجتماعی این دو حوزه تاکید کردهاند و به اینکه علوم انسانی باید در بستر اجتماع قرار گیرد و مردم آن را لمس کنند، تاکید دارند.
وی افزود: ما دیدیم که این ظرفیت در بخش شرکتهای دانش بنیان خالی مانده است و این شرکتها از برخی از مزایای شرکتهای دانش بنیان محروم هستند به همین دلیل این شرکتها را در پروسه حمایتی قرار دادیم.
به گفته وی در همین راستا شرکتهای خلاق به عنوان شرکتهای دانش بنیان نوع ۳ میتوانند از تسهیلات شرکتهای دانش بنیان برخوردار شوند.
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