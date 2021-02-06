نمایشگاه اسناد و عکس انقلاب اسلامی در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نمایشگاه اسناد و عکس انقلاب اسلامی از سوی مرکز اسناد و کتابخانه غرب کشور با همکاری شهرداری همدان به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر برگزار شده است که آثار موجود در نمایشگاه عکس به صورت خیابانی در معرض دید مخاطب قرار گرفته و نمایشگاه اسناد به صورت مجازی قابل رویت است.

در این نمایشگاه عکس تعداد ۲۶۸ قطعه عکس خیابانی متعلق به عکاسان همدانی به صورت خیابانی در معرض دید عموم قرار گرفته است. مجموع این عکس‌ها به صورت تفکیکی با مضوعاتی چون «نقش آیت‌الله مدنی در همدان»، «تشییع پیکر آیت‌الله ملاعلی معصومی همدانی و اولین تظاهرات بزرگ همدان»، «جلوگیری از حرکت کاروان نظامی ارتش از کرمانشاه به تهران توسط مردم همدان»، «حماسه خونین ۳۰ مهر سال ۱۳۵۷»، «حضور دانش‌آموزان و دانشجویان»، «حضور روحانیون»، «نقش زنان و کودکان»، «انقلاب در شهرستان‌ها»، «حضور قشرهای مختلف مردم و توده‌های انقلابی در راهپیمایی‌ها»، «انقلاب در همدان به روایت اسناد، گزارش‌های ساواک و اعلامیه‌ها» و «پیوستن نظامیان به مردم» در این نمایشگاه نمایش داده می‌شوند.

همچنین علی شیوا مهر، حمیدرضا رهبر، رحیم ندافی، محمدرضا ایمان طلب، مجید عبد نیکوئی پور، جواد قلی زاده، زنده‌یاد محمدحسین افتخاریان و زنده‌یاد مهدی استعدادی از جمله عکاسان همدانی هستند که آثارشان در نمایشگاه عکس خیابانی «روزهای انقلاب در همدان» به نمایش در آمده است.

نمایشگاه مجازی اسناد انقلاب اسلامی با عنوان «انقلاب اسلامی در همدان به روایت اسناد» به صورت مجازی قابل رویت است. در این نمایشگاه ۴۲ سند مربوط به اسناد انقلاب بارگذاری شده است.