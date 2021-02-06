هزینه ساخت و ساز در کشور به متری ۵ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، احمد خرم افزود: میانگین هزینه ساخت و تولید ساختمان در کشور متری ۵ میلیون تومان است.

وی گفت: در شهرها به طور میانگین ۶ تا ۶ و نیم میلیون تومان و در روستاها ۳ تا ۳ و نیم میلیون تومان به ازای هر مترمربع هزینه می‌شود.

خرم افزود: در دنیا ۵ تا ۸ درصد هزینه ساخت ساختمان خرج خدمات مهندسی می‌شود، اما در کشورمان حتی یک درصد هم صرف خدمات مهندسی نمی‌شود.

وی گفت: در دنیا ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از هزینه ساخت، ساختمان به فروش می‌رسد در حالی که در ایران اگر به طور میانگین ۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع هزینه شود، ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد یعنی ۳ دهم درصد هم خرج خدمات مهندسی نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به وجود اشکال جدی در مقررات و قوانین ساختمان اشاره کرد و افزود: تناسب نداشتن مجازات با تخلف در ساخت ساختمان مشکلی است که درصدد اصلاح قانون و آئین نامه‌ها و مقررات آن هستیم و در حال حاضر متخلف با استفاده از کمیسیون ۹۹ و ۱۰۰ مثلاً ساختمانی به ارزش متری ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌سازد و با پرداخت ۶ میلیون تومان تخلف را قانونی می‌کند، پس این جریمه با تخلف تناسب ندارد، چون جریمه باید بیش از ارزش هر مترمربع ساختمان باشد و وقتی این رقم کمتر است یعنی متخلف را تشویق می‌کنیم.

خرم گفت: ایراد دیگر در قوانین و مقررات ساختمان این است که اجازه برخورد با تخلف مشهود را نداریم و در صورت مشاهده تخلف اول باید به شهرداری‌ها گزارش شود و در صورتی که شهرداری تأیید کند امکان برخورد وجود دارد و اغلب شهرداری‌ها به خاطر کسب درآمد گزارش تخلف را نمی‌پذیرند.

وی ادامه داد: اگر هم پذیرفته شود پرونده به کمیسیون ۹۰ یا ۱۰۰ می‌رود و بین یک تا سه سال روند رسیدگی به آن طول می‌کشد که در این مدت مراحل ساخت ساختمان تمام و اصل موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.

خرم تصریح کرد: هر تصمیمی که برای مبارزه با فساد در کشورمان گرفته می‌شود دو تا سه ماه بیشتر عمر ندارد در حالی که باید تداوم و پایداری در برخورد با تخلف و جرم وجود داشته باشد تا به نتیجه برسد و در کنار آن کار فرهنگی انجام شود.

وی تأکید کرد: مردم برنامه‌های اصلاحی و مثبت را می‌پذیرند بنابراین باید با مردم هماهنگ شویم، چون فکر دولتی و اصلاح امور توسط دولت و نادیده گرفتن بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی این مشکلات را به وجود می‌آورد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره مصالح به کار رفته در ساختمان گفت: حتی یک کاشی غیراستاندارد نباید وارد هیچ کارگاهی حتی ساختمان‌های روستایی شود چه برسد به میلگرد، تیرآهن و ورق غیراستاندارد.

خرم افزود: اما متأسفانه مصالح غیراستاندارد استفاده می‌شود و چشم‌ها هم آن را نادیده می‌گیرند، گرچه آمار دقیقی نداریم، اما درصد قابل ملاحظه‌ای مصالح غیراستاندارد در ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها و شوراها به عنوان مرجع صادرکننده پروانه موظف هستند در اصلاح امور هماهنگ عمل کنند و همکاری جدی و هم فکری داشته باشند که این همکاری و هماهنگی در حال حاضر وجود ندارد.

خرم افزود: برای حصول این همکاری و هماهنگی اخیراً با وزارت کشور یعنی شوراها و شهرداری‌ها جلسه‌ای برگزار شد تا مبدا یک حرکت و اصلاح در این موارد شود.