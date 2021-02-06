مجوز کدهای خدماتی به صورت الکترونیکی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهرداد ویسی گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش زمان صدور مجوزها، متقاضیان دریافت مجوز کدهای خدماتی باید درخواست خود را در پورتال رگولاتوری به آدرس https://www.cra.ir و سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ثبت کنند.

وی افزود: کاربران برای استفاده از سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، بعد از ورود به پورتال سازمان، با انتخاب گزینه میز خدمت، وارد صفحه خدمات سازمان می‌شوند. در این صفحه با انتخاب گزینه ارائه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، گزینه صدور مجوز استفاده از کدهای خدماتی را انتخاب کرده و در صفحه جدید باید گزینه ورود به سامانه را انتخاب کنند.

ویسی درباره نحوه استفاده از سامانه صدور مجوز خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بیان کرد: کاربر بعد از ورود به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی، وارد قسمت خدمات الکترونیک شده و گزینه ثبت نام را انتخاب کرده و باید برای دریافت حساب کاربری اقدام کند و سپس وارد سامانه شود. در صورتی که متقاضی پیش از این برای دریافت خدمت در پورتال رگولاتوری ثبت نام کرده و حساب کاربری از طریق پیامک برایش ارسال شده باشد، می‌تواند با همان حساب کاربری به این سامانه دسترسی پیدا کند.

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: این سامانه براساس مصوبه ۳-۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طراحی و راه اندازی شده است.

متقاضیان درخواست کد خدماتی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.