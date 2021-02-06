انتخاب ۷۰ شهر به عنوان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، ابراهیم حیدری دبیر اجرایی شهرهای خلاق فرهنگ و هنر گفت: داوری بخش‌های ۹ گانه رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با بررسی مستندات فعالیت‌های هنری و خلاقانه ۳۶۷ شهر طی دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نیمه نهایی ۱۴۳ شهر خلاق فرهنگ و هنر در حوزه‌های ۹ گانه رقابت معرفی شدند و اکنون پس از بررسی نهایی فعالیت‌های شهرها در حوزه‌های فرهنگ و هنر ۷۰ شهر خلاق انتخاب شدند.

او متدکر شد: شمار شهرهای برگزیده خلاق فرهنگ و هنر در حوزه‌های مختلف به تفکیک به این شرح است که ۱۰ شهر در حوزه موسیقی، ۱۰ شهر در زمینه ادبیات ،۱۲ شهر در حوزه صنایع دستی و سنتی، در حوزه مد و لباس ۵ شهر، در زمینه سینما ۸ شهر، در حوزه هنرهای نمایشی ۸ شهر و در زمینه هنرهای تجسمی نیز ۱۱ شهر برگزیده شدند و شبکه شهرهای خلاق هر یک از بخش‌ها با حضور شهرهای برگزیده تشکیل خواهد شد. همچنین دو بخش رسانه و مطبوعات ۲ شهر و زمینه چاپ و بسته بندی ۴ شهر هم به عنوان شهرهای شایسته تقدیر معرفی شدند و به دلیل شمار کمتر برگزیدگان شهرها در این دو بخش امکان ایجاد شبکه شهرهای خلاق در دو موضوع یاد شده نیست.

در داوری مرحله نیمه نهایی، ۲۲ شهر در حوزه موسیقی، ۲۹ شهر در حوزه ادبیات، ۱۹ شهر در حوزه صنایع‌دستی و سنتی، ۴ شهر در حوزه چاپ و بسته‌بندی، ۹ شهر در حوزه مد و لباس، ۱۰ شهر در حوزه سینما، ۲۲ شهر در حوزه هنرهای تجسمی، ۴ شهر در حوزه رسانه و مطبوعات و ۲۴ شهر در حوزه هنرهای نمایشی معرفی شده بودند.

این مقام مسئول درباره اهداف رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر گفت: شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر عنوان طرحی برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایش سرزمینی و ایجاد شبکه‌هایی برای تعریف همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک میان آن‌ها است. این طرح با محوریت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت نهادها و دستگاه‌های فعال فرهنگی و هنری در حوزه شهری از جمله سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو در حال اجراست. بر اساس فراخوان هر شهر در سه رشته مجاز به شرکت در رقابت بود. گروه‌های نه‌گانه هنری برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی وهنری شهرها در رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر دیده شده است.

دبیر اجرایی شهرهای خلاق فرهنگ و هنر درباره شاخص‌های مهم داوری در رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر گفت: توجه به ظرفیت‌های بومی، محلی، ملی و ارزش‌های دینی در طراحی و اجرای برنامه‌ها همچنین تأثیر پایدار فعالیت‌ها در ارتقای سطح فرهنگ و هنر شهر و نیز مشارکت مردمی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ تجاری، کارخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در تدوین و اجرای برنامه‌ها از جمله شاخص‌های مهم در بررسی طرح‌ها و برنامه‌های ارسالی به دبیرخانه رقابت است. همچنین توجه به خلاقیت و نوآوری در برنامه‌ها و نیز اهتمام به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری از سویی دیگر قابلیت و ضمانت اجرایی طرح‌های ارائه شده و در نهایت پیشینه و سوابق هر شهر در حوزه مربوطه از دیگر شاخص‌های هیئت داوران برای انتخاب شهرهای خلاق فرهنگ و هنر اعلام شده است.

بر اساس این گزارش رقابت شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در بخش‌های زیر برگزار ‎شد :۱- هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، سفال و سرامیک، منبت‌کاری، نساجی، گرافیک، مجسمه‌سازی و گرافیک ۲- هنرهای نمایشی شامل تعزیه، تئاتر، نمایش خیابانی و میدانی، نمایش آئینی و سنتی، نمایش‌نامه و نمایش ۳- موسیقی، ۴- مد و لباس، ۵- صنایع سنتی، ۶- ادبیات، ۷- رسانه و مطبوعات و بازی‌های رایانه‌ای، ۸- سینما و ۹- صنعت بسته‌بندی و چاپ.

فراخوان طرح تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد. برای آشنایی فعالان فرهنگی و هنرمندان بخش‌های مختلف و نیز کارگزاران فرهنگی در شهرهای مختلف کارگاه‌های آموزشی برنامه‌نویسی فرهنگی و هنری با حضور نمایندگان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و رئیس انجمن فرهنگی و هنری در ۳۱ مرکز استان با بیش از ۲۴۰۰ ساعت برای ۱۲۰۰ نفر برگزار شد. در نهایت پس از برگزاری کارگاه‌های یاد شده، شهرهای مختلف برنامه‌های‌شان را همراه با مستندات به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال کردند.