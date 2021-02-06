به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و با هدف توانمند‏سازی، افزایش اشتغال‏پذیری و تاب‏ آوری روانی اجتماعی زنان و جوانان اقدام به طراحی و اجرای دوره آموزشی مهارت‌های زندگی کرده است.

به گفته دکتر کوروش پرند رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی طرح «بررسی مطالب مهارت‌های زندگی و برنامه درسی آن برای جوانان و زنان و اجرای طرح آزمایشی آن با هدف توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی و تاب آوری» با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، UNFPA و UNDP درصدد تدوین برنامه درسی مناسب در خصوص مهارتهای زندگی برای تدریس و اجرا در شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان، یکی از شهرستان‌های آسیب دیده در فاجعه سیل سال ۱۳۹۸ برای بالا بردن میزان تاب آوری ساکنین این منطقه با استفاده از آموزش مهارت‌های زندگی و در نهایت افزایش اشتغال پذیری در آنها است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی این طرح با هدف مستندسازی برنامه‌ها، اقدام‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آموزش مهارت‌های زندگی در کشور، تحلیل نتایج و طراحی و اجرای برنامه آموزشی متناسب به منظور توانمندسازی، افزایش توان اشتغال‏پذیری و تاب‏آوری روانی و اجتماعی جامعۀ هدف طراحی شده است.

پرند به عنوان مجری اصلی این طرح گفت: براساس گام‌های پیش‏بینی شده ابتدا تجارب تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی (وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی، شهرداری‌های سراسر کشور) که به نوعی به موضوع مربوط بودند مورد بررسی قرار گرفت و اقدام‌های انجام شده در خصوص آموزش مهارت‌های زندگی جمع‏آوری و تحلیل شد. در گام بعدی برنامۀ آموزشی مهارت زندگی تدوین و آماده اجرا شد. بر این اساس ابتدا عناصر برنامه شامل منطق، هدف و برونداد یادگیری، محتوا و فعالیت‌های یادگیری از مستندات مربوطه استخراج و اعتباریابی و آماده اجرا شد.

وی تاکید کرد: در طراحی این برنامه آموزشی ضمن مرور ادبیات نظری مرتبط با موضوع، تلاش شد تا به نوعی تجارب بومی نیز مد نظر قرار گیرد.

در ادامه دکتر غلامرضا یادگارزاده عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از مجریان این طرح سرفصل‌های آموزشی برای ۱۱ مهارت زندگی شامل "خوداگاهی، همدلی، روابط بین‌فردی، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، مدیریت هیجان، حل مسأله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق، تفکر نقاد، و رفتار جرأت‌مندانه" از جمله نتایجی بود که به نوعی با تقسیم‏بندی سازمان جهانی بهداشت جهانی نیز هماهنگ بود.

به گفته یادگارزاده محتوای این برنامه آموزشی در گام سوم تبدیل به سناریو آموزشی شد و با کمک سه مدرس خبره دوره‌های آموزشی مهارت زندگی، مهارت‌های خوداگاهی، همدلی، روابط بین‌فردی، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، مدیریت هیجان، حل مسأله، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق، تفکر نقاد، و رفتار جرأت‌مندانه تبدیل به فیلم‌های آموزشی ۳۰ دقیقه‏ای گردید. در یک گام موازی با گام دوم و با هدف غربالگری جامعه هدف آزمون مهارت زندگی نرم شده برای جامعه ایران اجرا شد و این گام با شناسایی نیازهای آموزشی و هدف غربالگری روانی مخاطبان برنامه آموزشی صورت گرفت. در گام نهایی و با هدف اجرای آموزش در بستر اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی، پلتفرمهای مورد نظر طراحی و آماده اجرا شد.

قرار است فردا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بررسی فعالیت‌های انجام شده در طرح آموزش مهارت‌های زندگی، معرفی چارچوب اجرایی طرح، مرور فعالیت‌های انجام شده، رفع نواقص احتمالی وهمفکری با ذی نفعان اصلی با حضور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مدیر کل سیاستگذاری و اشتغال و مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاران طرح از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و دو شرکت دانش بنیان همکار صورت گیرد.