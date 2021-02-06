برای جنگ و صلح آماده هستیم/ ملک سلمان به صلح شجاعانه روی آوَرَد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن روز شنبه در گفت وگو با شبکه «المیادین» اعلام کرد: واشنگتن می‌خواهد جنگ عربستان و امارات علیه یمن را متوقف کند و این همان چیزی است که ما منتظر آن هستیم. آنچه رئیس جمهور آمریکا گفته است در حد حرف است و ما منتظر توقف جنگ و رفع محاصره هستیم.

وی با اشاره به اینکه پایان دادن به جنگ یمن یکی از وعده‌های انتخاباتی بایدن بوده است، افزود: چنانچه رئیس جمهوری آمریکا نتواند این وعده خود را عملیاتی کند و یا آن را نادیده بگیرد، اعتماد آمریکایی‌هایی که به او رای داده‌اند را از دست خواهد داد.

واشنگتن به متحدانش برای توقف جنگ فشار آورد

عضو شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه کارهایی که عربستان و امارات علیه مردم یمن انجام دادند، تروریسم به تمام معناست، بیان کرد: واشنگتن باید به پیروان خود که این کارها و جنگ علیه مردم یمن را به راه انداخته‌اند، برای توقف جنگ فشار آورد. ما هراسی از جنگ نداریم و آماده ادامه رویارویی هستیم اما حامی صلح هستیم. همه امور با گفتگو قابل حل است.

برای منافع یمن مذاکره خواهیم کرد

این عضو بازر انصارالله یمن در خصوص روند مذاکرات در صورت توقف جنگ نیز تصریح کرد: ما برای منافع یمن مذاکره خواهیم کرد و حرف زور یا تحقیر را قبول نمی‌کنیم.

الحوثی تاکید کرد: نیروهای متجاوز ائتلاف به رهبری سعودی از چند سال قبل جنگ نظامی علیه ما به راه انداختند اما ما از آنها نترسیدیم و نمی‌ترسیم و برای ادامه مقابله با آنها آماده هستیم. ما از جنگ نمی‌ترسیم و آماده ادامه رویارویی با دشمنان هستیم.

تماسی با آمریکا نداشته ایم

عضو شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه ما با صلح مخالف نیستیم اظهار داشت: اگر خوی استکبار کنار گذاشته شود، می‌توان تمام امور را در حین مذاکرات صلح، حل کرد. ما تاکنون هیچ تماسی با آمریکا نداشته‌ایم. چنانچه تماس برقرار شود موضوع را بررسی خواهیم کرد.

الحوثی گفت که بایدن در دوران کارزار انتخاباتی خود توقف جنگ یمن را وعده داد و او می‌خواهد سیاست آمریکا را پس از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق بازسازی کند. اگر بایدن به این وعده عمل نکند و آن را نقض کند، اعتماد رای دهندگان آمریکایی را از دست خواهد داد و این چیزی نیست که آن‌را بخواهد.

ملک سلمان به صلح شجاعانه روی آورد و جنگ را متوقف کند

وی همچنین از سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان خواست تا جنگ را متوقف کند و به صلح شجاعانه روی آورد.

عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که انصارالله گفت و گو را بر اساس آنچه منافع یمن حکم می‌کند انجام می‌دهد.

هر چه مردم یمن بگویند ما آنرا خواهیم پذیرفت

وی درباره راه حل سیاسی یمن اظهار داشت: راه حل سیاسی باید منوط به همه پرسی مردم یمن باشد و هرچیزی که مردم بپذیرند ما آن را خواهیم پذیرفت.

متجاوزان باید به یمن غرامت بدهند

الحوثی با اشاره به مقاومت مردم یمن در طی ۶ سال گذشته و کشته شدن هزاران نفر و از بین رفتن زیرساخت‌های این کشور، گفت: متجاوزان باید به یمن غرامت پرداخت کنند همانگونه که کویت خواستار غرامت از عراق شد.

عضو شورای عالی سیاسی یمن در بخشی از سخنان خود گفت: اگر همه کشورهای متجاوز بمباران را متوقف کنند، نیروهای مسلح یمن نیز حمله به اهداف ائتلاف را متوقف می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح یمن موفق به تولید سلاح‌های پیشرفته شده‌اند، افزود: مردم یمن حق دارند با استفاده از این سلاح‌ها از خود دفاع کنند.

نباید از تجزیه یمن سخنی به میان آورده شود

الحوثی در واکنش به افرادی که از تجزیه یمن سخن می‌گویند، گفت: در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمامیت ارضی یمن صحبت می‌کند، نباید از تجزیه یمن سخنی به میان آید. این افراد برای جمع آوری نیرو از جدایی طلبی دم می‌زنند.

الحوثی به دیدارهای میان سرکرده‌های داعش و القاعده با محسن الاحمر در عدن اشاره کرد و گفت که خطر داعش از عربستان و آمریکا می‌آید.

بریطانیایی ها یمنی‌ها را به خوبی می‌شناسند

وی فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی را جنایت توصیف کرد و گفت: بریطانیایی ها به خوبی یمنی‌ها را می‌شناسند. ملت یمن قبلاً اراضی خود را از استعمار بریطانیا آزاد کرده است و ارتش یمن امکان رسیدن به آنها را دارد و ما سلاح پیشرفته در اختیار داریم.

وی در پایان ضمن تمجید از تلاش نیروهای مسلح یمن و نقش آنها در حفظ استقلال یمن، از ملت این کشور خواست که به ویژه در مرحله صلح کاملاً هوشیار باشند.