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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۱۰

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود

کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطابق نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان وقوع ناپایداری‌های جمعی در پاره‌ای نقاط استان خواهیم داشت.

وی بیان داشت: از امشب گسترش بارشها در سطح استان را داریم که همراه با رعد و برق، بارش برف در مناطق کوهستانی و مستعد و در برخی مناطق شاهد ریزش تگرگ و وزش باد هستیم.

بهره مند تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها در پاره‌ای از مناطق استان و اختلال در تردد جاده‌ای و کاهش دید افقی وجود دارد.

کد مطلب 5140597

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