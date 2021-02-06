کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطابق نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان وقوع ناپایداری‌های جمعی در پاره‌ای نقاط استان خواهیم داشت.

وی بیان داشت: از امشب گسترش بارشها در سطح استان را داریم که همراه با رعد و برق، بارش برف در مناطق کوهستانی و مستعد و در برخی مناطق شاهد ریزش تگرگ و وزش باد هستیم.

بهره مند تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها در پاره‌ای از مناطق استان و اختلال در تردد جاده‌ای و کاهش دید افقی وجود دارد.