https://mehrnews.com/x39VhJ ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹ کد خبر 6694659 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹ کولاک و لغزندگی جاده های کهگیلویه و بویراحمد یاسوج-رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: سطح جاده های کهگیلویه و بویراحمد لغزنده و همراه با کولاک گزارش شده است. برچسبها پلیس کهگیلویه و بویراحمد برف و کولاک محورهای مواصلاتی
