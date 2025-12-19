  1. استانها
کولاک و لغزندگی جاده های کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: سطح جاده های کهگیلویه و بویراحمد لغزنده و همراه با کولاک گزارش شده است.

