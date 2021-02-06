مرکز فرهنگی بندر شهید بهشتی چابهار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فرهنگی و نمازخانه جدید بندر شهید بهشتی چابهار شنبه شب با حضور حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از مسئولان و مدیران کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

بنابر این گزارش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیأت همراه عصر امروز از طریق فرودگاه کنارک وارد سیستان و بلوچستان شدند و پس از ادای احترام به شهدای گمنام چابهار از اسکله‌ها، تجهیزات، زیرساخت‌ها و فرآیند تخلیه کالا در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کردند.

گفتنی است، افتتاح دفتر، دیدار با فعالان اقتصادی، بازدید از واحدهای تولیدی و شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار از دیگر برنامه‌های سفر دوروزه حجت الاسلام درویشیان به جنوب سیستان و بلوچستان است.