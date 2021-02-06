جوانان به دلیل شرایط سخت اقتصادی نیمه خالی لیوان را می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت ۱۹ بهمن ماه، روز نیروی هوایی انجام شد، با بیان این که خداوند خطاب به موسی می‌فرماید «ذکرهم به ایام الله» برای اینکه بنی‌اسراییل به دنبال تو راه بیفتند و بتوانی فرعون را براندازی کنی، ایام‌الله را به آنان یادآوری کن.

وی ادامه داد: ۴۲ سال از پیروی شکوهمند انقلاب اسلامی ما می‌گذرد، عمده رشد و تعالی شما عزیزان در بستر این انقلاب ارزشمند بوده که برکات زیادی را هم برای اسلام و هم برای مردم داشته است؛ ما درصدد این هستیم که انقلاب را رشد و توسعه بدهیم و برای اینکه بتوانیم انقلاب را بالنده نگه داریم، باید ایام‌الله را یادآور شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این که باید ایام‌الله را به جوانان و نوجوانانمان یادآور شویم تا این نسل را در مسیر تداوم انقلاب رشد دهیم، اضافه کرد: ۱۹ بهمن از ایام‌الله است، طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در این روز بود، نه تنها طلیعه پیروزی انقلاب بلکه شکست رژیم ستم‌شاهی نیز در این روز اتفاق افتاد.

۱۹ بهمن، مدال افتخاری برای ارتش جمهوری اسلامی

ایشان بر اهمیت یادآوری ۱۹ بهمن ماه به نسل‌های آینده تأکید و خاطرنشان کرد: این روز، روز بسیار پر اهمیتی برای انقلاب اسلامی ایران است زیرا بسیاری از فرماندهان ارتش و نیروی هوایی در این روز به امام و مردم پیوستند که این مدال بسیار ارزشمندی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران است، حماسه‌سازی‌ها و حماسه‌آفرینی‌هایی که امروز در تدوام انقلاب شکل گرفته، از همان روز پیروزی انقلاب اسلامی سرچشمه می‌گیرد.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان این‌که باید در خصوص جریان همافران در نیروی هوایی ارتش تحقیق و به مردم معرفی شوند، مطرح کرد: شهید بابایی یکی از عوامل فوق‌العاده بنیان‌گذار جریان همافران در ارتش بود که در دوران انقلاب و دفاع مقدس در کنار مردم ایستادگی کردند؛ ما در کشور ۴۰ هزار مستشار آمریکایی داشتیم که بیش از نصف آنان در ارتش ایران بودند و کشور را اداره می‌کردند، یکی از آنان در خاطرات خودش می‌نویسد «وقتی شاه می‌خواست از ایران برود، هر روز مرا به کاخ نیاوران دعوت می‌کرد و می‌گفت آقایان درباره من چه دستوری دادند، من تا کی باید ایران بمانم؟»

وی، اختلافات داخلی آمریکا را از علل ضعف آنان در مقابل انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: درگیری وزیر خارجه آمریکا و معاون امنیت شأن عامل ضعف آنان در برابر قدرت انقلاب بود به همین علت مستشاران آمریکایی به این فکر افتادند که نهاد ارتش را آمریکایی بار بیاورند، نهادی بومی- آمریکایی، زیرا در آن زمان نیروی هوایی ارتش به واسطه مدیریت و پشتیبانی شخص شاه هم در عرصه نظامی و در عرصه تجهیزات، نسبت به دیگر بخش‌ها بسیار بزرگ‌تر بود.

طرح استحاله خلبانان ایرانی در آمریکا

امام جمعه مشهد به طرح آموزش خلبانان ایرانی در آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: طرح همافری در نیروی هوایی این بود که نیروهای جوان و نخبه را به مدت سه سال برای آموزش‌های خلبانی به آمریکا ببرند تا طرح بومی‌سازی آمریکایی هم صورت بگیرد، هدف اصلیشان این بود که این جوانان را با فرهنگ آمریکایی استحاله کنند و این‌ها نسبت به عقاید دینی و فرهنگی خودشان بی‌تفاوت بشوند.

وی با یادآوری نقش کلیدی روز ۱۹ بهمن در پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: در ۱۹ بهمن ماه، همافرانی که خود آمریکایی‌ها و شاه تربیت کرده بودند تا مانع پیروزی انقلاب اسلامی شوند، با امام بیعت کردند و در کنار مردم ایستادند، با این اتفاق، آمریکا شکستش را به چشم خود دید؛ بعد از این اتفاق، گارد آمریکا و شاه تصمیم داشت تا به پادگان برود و تمام عوامل نیروی هوایی را قتل عام کند که مردم با هوشیاری به پادگان‌ها ریختند و با آنان مقابله کردند، بعد از ۲ روز، انقلاب به پیروزی رسید.

امام جمعه مشهد با بیان این‌که ۱۹ بهمن، طلیعه بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، متذکر شد: نیاز است عزیزان ما در جریان همافری و طراحی این جریان، تحقیق و پژوهش کنند تا بدانند چه اتفاقاتی افتاده است، شهید بابایی و دوستانشان چطور در مقابل این بومی‌سازی آمریکایی ایستادگی کردند و با معمار کبیر انقلاب بیعت کردند.

فهم گام دوم انقلاب مستلزم بازخوانی گام اول انقلاب است

وی اظهار کرد: فهمیدن گام دوم انقلاب ما، مستلزم بازخوانی گام اول انقلاب است زیرا به این واسطه متوجه می‌شویم از کجا به کجا رسیده‌ایم، از این جهت شما فرماندهان عزیز برای همراهی و آشنایی نسل جوان باید گام اول را بازخوانی کنید، جوانان ما در نسل سوم و چهارم انقلاب دو مطلب پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را درک نکرده‌اند که شما فرماندهان عزیز با بیان این موقعیت‌ها می‌توانید این نسل را به درک انقلاب برسانید.

آیت‌الله علم‌الهدی اضافه کرد: جوانان ما به خاطر شرایط سخت اقتصادی نیمه خالی لیوان را می‌بینند که با تلاش شما فرماندهان و بیان موقعیت‌ها، می‌توانید اقتدار اسلام و انقلاب اسلامی را تبیین کنید تا آنان نسبت به بدنه انقلاب آگاه شوند.