عمل به سیره حضرت زهرا(س) کمال را در وجود انسان شکوفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در وبینار «فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، انسان کامل» که شنبه شب در بستر فضای مجازی برگزار شد، با تبریک میلاد با سعادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)، ایشان را بهترین الگو برای رسیدن به اوج قله کمال توصیف کرد.

وی یکی از راه‌های پرورش تمایلات فطری، شناخت مسیر صعود به کمال انسانی و آشنایی با شخصیت‌های کامل انسانی و عمل به سیره و روش اولیای الهی دانست و افزود: یکی از شخصیت‌هایی که به کمال انسانی رسیده و می‌تواند کمال را در وجود همه انسان‌ها شکوفا کند، حضرت زهرا (سلام الله علیها) است.

آیت الله سبحانی با اشاره به توجه قرآن کریم به ارزش وجودی انسان گفت: اگر چه در آیات قرآن نامی از حضرت زهرا (سلام الله علیها) به میان نیامده است، اما در آیات متعددی لفظ کلی به کار برده که مصداقی جز ایشان ندارد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه آیه تطهیر از آیات معروفی است که در شأن حضرت زهرا (سلام الله علیها) و اهل بیت (علیهم السلام) نازل شده و آنها را انسان‌هایی پاک و پیراسته از گناه معرفی می‌کند؛ این پیراستگی ظاهری نیست، بلکه تطهیر نفوس از گناه است گفت: توجه به معنای لغوی اهل بیت (علیهم السلام) و احادیث متواتر اثبات می‌کند که مراد از آن، حضرت زهرا (سلام الله علیها) و اصحاب کساء هستند و قرآن این مدعا را اثبات می‌کند؛ مقصود از رجس در آیه شریفه تطهیر، نیز هر نوع آلودگی اعم از مادی و معنوی است و اهل لغت بر آن اتفاق نظر دارند.

آیت الله سبحانی عنوان کرد: اهل بیت (علیهم السلام) را باید کسانی بدانیم که منتسب به خانواده پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و از ملکات و مقتضیاتی برخوردارند که آنها را به عصمت می‌رساند؛ حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز به اتفاق همه علمای اسلام از اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) شمرده می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه خداوند در آیه مودت به شأن والای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره می‌کند، خاطرنشان کرد: بر اساس روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) «قربی» در آیه شریفه مودت، حضرت علی (علیه السلام)، حضرت زهرا (سلام الله علیها) و امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) و فرزندانشان هستند؛ این آیه شریفه دوستی به نزدیکان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را به عنوان یک فریضه واجب کرده است؛ این یک فریضه بر امت است، زیرا در سایه چنین دوستی و حبی به حد کمال می رسند و در سایه این مودت از نظر عرفان علمی و عملی بالا می‌روند.

وی یکی از ویژگی‌های شخصیت با عظمت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را سخن گفتن با فرشته‌ها دانست و به تبیین مسائلی پیرامون «محدثه» بودن ایشان پرداخت و افزود: همه مسلمانان جهان باید ایشان را دوست داشته و احترام خاصی برایشان قائل شوند.

آیت الله سبحانی تأکید کرد: زن مانند مرد بر اساس طبیعت انسانی می‌تواند به کمالات بالا برسد و چه بسا بر اساس لایق بودن خود گوی سبقت را از بسیاری از مردان برباید.