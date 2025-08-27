قرائت حدیث کساء با نوای مهدی سماواتی+صوت

به گزارش خبرنگار مهر، حدیث کساء روایتی است مشهور در منابع شیعه و اهل‌سنت که داستان جمع شدن پنج تن آل‌عبا، یعنی پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی علیه‌السلام، حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام، زیر عبایی یمانی را نقل می‌کند.

بر اساس نقل مشهور، روزی پیامبر خدا (ص) در خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها حاضر شدند. عبایی یمانی بر دوش داشتند. امام حسن علیه‌السلام وارد شد، سلام کرد و اجازه خواست که همراه پیامبر زیر عبا قرار گیرد. پس از او، امام حسین علیه‌السلام، سپس حضرت علی علیه‌السلام، و در آخر حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها نیز دعوت شدند تا همگی زیر همان عبا قرار گیرند.

در آن لحظه، آیه تطهیر (سوره احزاب، آیه ۳۳) نازل شد: «إِنَّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهلَ البَیتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطهِیراً» خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل‌بیت دور کند و شما را به نهایت پاکی برساند.

مفسران این آیه را به منزله سند الهی برای طهارت و پاکی کامل اهل‌بیت می‌دانند. در آیه مباهله نیز مصادیق «انفسنا» و «نساءنا» و «ابناءنا» به همین پنج تن تفسیر شده است. حدیث کساء پشتوانه‌ای است برای لزوم محبت و پیروی از اهل‌بیت در سیره اسلامی.

در ادامه مراسم قرائت حدیث کسا با نوای مهدی سماواتی که در بیت الحسین (ع) برگزار شد، تقدیم مخاطبان می‌شود: