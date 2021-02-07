شرایط شرکت اتباع خارجی در کنکور ۱۴۰۰/ رشته های ممنوعه کدام اند

به گزارش خبرنگار مهر، اتباع غیر ایرانی متقاضی شرکت در کنکور ۱۴۰۰ باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایطی که در دفترچه راهنمای ثبت نام آمده نیز باشند و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، علامتگذاری کنند.

متقاضیان تحصیل ملزم به مطالعه دقیق دفترچه راهنما و رعایت مقررات و ضوابط پذیرش بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها و اطلاعیه‌ها و قوانین مربوطه از سوی متقاضیان پذیرفته نیست.

فقط «اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و دارای «اقامت قانونی»، مجاز به ثبت نام و یا شرکت در آزمون سراسری بوده و در صورت شرکت اتباع غیر ایرانی مقیم سایر کشورها، پذیرش آنان «لغو» می‌شود.

همه متقاضیان تحصیل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در رشته‌ها و مقاطع و دوره‌های مختلف تحصیلی مشمول شرایط و ضوابط این شیوه نامه هستند.

حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقاطع کارشناسی پیوسته برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در دوره‌های دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، پنج سال و در صورت افزایش سنوات، تمدید نیمسال تحصیلی به مدت دو نیمسال طبق تصمیم گیری کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیام نور خواهد بود.

متقاضیان تحصیل غیر ایرانی، مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی نیستند. این مناطق در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.

در صورت قبولی متقاضیان در کد رشته مناطق غیرمجاز، قبولی و پذیرش آنان در آزمون ورودی همان سال «لغو» می‌شود و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از پذیرش این دسته از متقاضیان معذور خواهند بود.

متقاضیان تحصیل غیرایرانی پذیرفته شده در مناطق غیرمجاز، می‌توانند بر اساس کسب حدنصاب نمره علمی، در اولین کد رشته تحصیلی منطقه مجاز، طبق کارنامه قبولی و کاربرگ انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری، ادامه تحصیل دهند.

دانشگاه‌های محل پذیرش اولیه که جز مناطق غیرمجاز محسوب می‌شوند، ملزم به ارجاع پذیرفته شده غیرایرانی طی مکاتبه مستقیم به سازمان سنجش آموزش کشور هستند.

متقاضیان تحصیل در هر یک از رشته‌های تحصیلی باید واجد شرایط مقررات و ضوابط پذیرش بوده و محل تحصیل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب کنند، در غیر این صورت قبولی آنان لغو شده و از ثبت نام و ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل می‌آید.

در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبت نام متقاضیان تحصیل با مقررات و ضوابط شیوه نامه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل با تأیید و تشخیص اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی، از ادامه پذیرش و تحصیل متقاضی جلوگیری به عمل می‌آید.

ممنوعیت پذیرش در رشته‌های منجر به ایجاد تعهدات برای ایران

پذیرش متقاضیان تحصیل در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته‌های خاص و غیرمجاز در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ممنوع است.

جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان تحصیل به استثنای همسر و فرزندان دانشجویان ندارد.

متقاضیان تحصیل همانند پذیرفته شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود خواهند بود.

همه متقاضیان تحصیل پذیرفته شده آزمون سراسری دوره روزانه (در تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی غیرپزشکی) موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا ۸۰ درصد شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) و در گروه پزشکی بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

پذیرش اتباع غیرایرانی ورودی آزمون‌های سراسری و دوره‌های بدون آزمون (پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی)، در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای ملزم به دارا بودن مدرک دیپلم از مدارس جمهوری اسلامی ایران و نیز مدارس بین المللی در داخل ایران است.

تمامی مدارک دیپلم صادره از سوی مدارس جمهوری اسلامی ایران متقاضیان تحصیل، باید مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

متقاضیان تحصیل پذیرفته شده در مرحله اول ثبت نام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ملزم به ارائه مدارک اقامتی معتبر هستند.

جزئیات مدارک اقامتی معتبر:

گذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت.

دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در همان سال بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.

آخرین کارت آمایش معتبر بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.

پذیرش و ثبت نام اولیه متقاضیان تحصیل فرزندان طلاب مرکز جامعه المصطفی (ص) العالمیه بر اساس گذرنامه و اقامت صادره آن مرکز بلامانع بوده و ثبت نام قطعی و ادامه تحصیل آنان منوط به اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی و اقامت قانونی است.

امکان تحصیل اتباع غیر ایرانی در هر مقطع تحصیلی فقط برای یک بار

متقاضیان تحصیل غیر ایرانی در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع تحصیلی در دوره‌های روزانه، شبانه، پیام نور، فراگیر پیام نور، جامع علمی-کاربردی، بدون آزمون و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

چنانچه در حین تحصیل متقاضیان تحصیل ورودی آزمون‌های سراسری محرز شود که دانشجو دارای یک مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری بوده و با گواهی مدرک مقطع تحصیلی قبلی مجدداً با شرکت در آزمون مربوطه در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده است، از تحصیل وی ممانعت به عمل آمده و اخراج می‌شود.

دانشگاه محل تحصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه است.

تحصیل متقاضیان در مؤسسات آموزش عالی و یا مراکز جامعه المصطفی (ص) و مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع) به صورت همزمان ممنوع است.

دانشجویان غیر ایرانی به دلیل تابعیت غیر ایرانی مشمول قانون نظام وظیفه نیستند.

همه اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت نام با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند.

پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست سازمان سنجش به این دسته از متقاضیان یک کد پیگیری ۱۳ رقمی داده خواهد شد که متقاضی باید این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در بند ۳۰ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، پیش بینی شده است درج کنند.