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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

کارشناس هواشناسی کرمان خبر داد؛

آغاز ناپایداری های جوی در کرمان/ وزش باد نسبتاً شدید

آغاز ناپایداری های جوی در کرمان/ وزش باد نسبتاً شدید

کرمان - کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از ناپایداری جوی در استان از امروز تا فردا عصر خبر داد و گفت: این بارش ها به صورت پراکنده و سطحی است.

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی از امروز شاهد افزایش ابر در کل استان هستیم.

وی ادامه داد: از امروز شاهد وزش باد نسبتاً شدید در استان به خصوص شمال غرب و جنوب شرق استان همراه با خیزش گرد و خاک هستیم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان از بارش پراکنده باران از امروز تا فردا عصر در شمال، غرب، شمال غربی، مرکز و جنوب غرب خبر داد.

سلاجقه گفت: صبح امروز کرمان و دشت خاک با یک درجه زیر صفر سردترین و فهرج با دمای ۳۰ درجه گرم‌ترین مناطق در استان بودند.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی قوی در نقشه‌ها برای استان دیده نمی‌شود، گفت: سه شنبه در جنوب شرق استان شاهد وزش باد شدید لحظه‌ای خواهیم بود.

کد مطلب 5140991

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