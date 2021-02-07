به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۲ طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- رئیس جمهور (رئیس شورا)
- معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)
- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
- وزیر نیرو
- وزیر کشور
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رئیس کل بانک مرکزی
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- وزیر جهاد کشاورزی
- وزیر نفت
- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
طبق تبصره ۲ این ماده جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ میشود.
براساس تبصره ۳، دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون رأی در جلسه شورا اقدام کند.
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