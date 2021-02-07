به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۲ طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کردند.

مطابق با این مصوبه، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- رئیس جمهور (رئیس شورا)

- معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

- وزیر نیرو

- وزیر کشور

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

- وزیر امور اقتصادی و دارایی

- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- رئیس کل بانک مرکزی

- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

- وزیر جهاد کشاورزی

- وزیر نفت

- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

طبق تبصره ۲ این ماده جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

براساس تبصره ۳، دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو جهت حضور بدون رأی در جلسه شورا اقدام کند.