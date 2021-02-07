به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ مورد از بستری‌های بخش‌های کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان مرخص شده‌اند که از این تعداد ۱۰ مورد مثبت قطعی بوده‌اند.

دو مورد جدید فوتی

وی اضافه کرد: متأسفانه امروز دو مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا، آقایی با ۵۸ سال سن بدون سابقه بیماری زمینه‌ای و خانمی با ۵۵ سال سن با بیماری زمینه‌ای فشارخون و دیابت در استان بوشهر به ثبت رسید.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر بابیان اینکه هم‌اکنون ۲۱ مورد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند افزود: از این تعداد در حال حاضر ۵ مورد از آن‌ها با کمک دستگاه تنفس می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: کل موارد مثبت از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان بوشهر تاکنون ۱۸ هزار و ۹۹۰ بوده است.

۸۶۳ جانباخته کرونا در بوشهر

وی تصریح کرد: مجموع جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر تا امروز ۸۶۳ مورد است که از این تعداد ۸۵۴ نفر مورد مثبت قطعی و ۹ نفر مورد مشکوک بوده‌اند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: کرونا همچنان در بین ما وجود دارد و برای ریشه‌کن کردن این ویروس باید استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیریم.