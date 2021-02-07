به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انتشارات سیمای شرق، این مجموعه کتاب سه جلدی که برای گروه سنی الف و ب نوشته شده، شامل «اگر به یک گربه کیک بدهی»، «اگر به یک موش شیرینی بدهی» و «اگر به یک سگ دونات بدهی» می‌شود، به چرخه نیازها می‌پردازد؛ نیازهایی که همه موجودات دنیا مثل خود انسان‌ها دارند و تمامی ندارد.

داستان‌های تخیلی این مجموعه سه جلدی به تقویت مهارت‌های کلامی کودکان کمک کرده و والدین می‌توانند بر اساس الگوی این کتاب با کودکان بازی‌های کلامی دیگر را تکرار کنند. داستان سرگرم‌کننده و خنده‌دار این کتاب به همراه تصاویر جذاب برای خردسالان، کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی آموزنده و جالب است.

انتشارات سیمای شرق با هدف آموزش کودکان و کمک به آن‌ها برای درک بهتر دنیای اطرافشان اقدام به تألیف و ترجمه آثار ارزشمندی کرده است. والدین می‌توانند با خیال راحت به سراغ آثار این نشر رفته و بهترین و مناسب‌ترین کتاب را برای کودکشان انتخاب کنند.

در ادامه به اختصار خلاصه‌ای از هر یک این کتاب‌ها آورده شده است:

«اگر به یک گربه کیک بدهی…» نوشته لارا نامرآف، ترجمه امیر لعلی و تصویرگری فیلیسیا بوند

کتاب «اگر به یک گربه کیک بدهی» نوشته لارا نامرآف، داستان دختر بچه‌ای را به تصویر می‌کشد که کیکی به یک گربه می‌دهد، اما گربه دردسرها و ماجراهای زیادی را برای او به وجود می‌آورد.

در خلاصه داستان این کتاب آمده است: «اگر به یک گربه کیک بدهی، شکلات‌های کوچک هم می‌خواهد تا روی آن بپاشد. وقتی به او شکلات‌های کوچک بدهی…»

«اگر به یک موش شیرینی بدهی…» نوشته لارا نامرآف، ترجمه مژگان کلهر، تصویرگری فیلیسیا بوند

کتاب «اگر به یک موش شیرینی بدهی» نوشته لارا نامرآف، از پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز و محبوب‌ترین کتاب‌های کودک در تمام دوران به شمار می‌آید و قصه پسر بچه‌ای است که با دادن یک شیرینی به موشی بازیگوش ماجراهای زیادی را به وجود می‌آورد.

کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد و تاکنون بیشتر از ۶۰ بار تجدید چاپ شده است. این کتاب به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و به تیراژ بالایی رسیده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «اگر به یک موش شیرینی بدهی، یک لیوان شیر می‌خواهد. وقتی به او شیر بدهی، نِی هم می‌خواهد. شیرش را که تمام کرد، دستمال می‌خواهد. بعد هم می‌خواهد توی آینه خودش را ببیند که سبیلش شیری شده یا نه.»

«اگر به یک سگ دونات بدهی…» نوشته لارا نامرآف، ترجمه امیر لعلی، تصویرگری فیلیسیا بوند

کتاب «اگر به یک سگ دونات بدهی» نوشته‌ی لارا نامرآف، از پرفروش‌ترین کتاب‌های کودک نیویورک تایمز، قصه پسر بچه‌ای را به تصویر می‌کشد که دوناتی به یک سگ می‌دهد و ماجراهای زیادی را به وجود می‌آورد.

در خلاصه داستان این کتاب آمده است: «روزی پسر بچه‌ای یک دونات به سگی می‌دهد، بعد از دونات، سگ آب سیب می‌خواهد و بعد از خوردن آب سیب باز هم از آن می‌خواهد؛ پس می‌رود تا خودش از بالای درخت سیب بچیند و بعد می‌خواهد بازی کند و …»

لارا نامرآف (Laura Numeroff)، این نویسنده تحسین شده در سال ۱۹۵۳ در بروکلین نیویورک متولد شد و به واسطه کتاب «اگر به یک موش شیرینی بدهی» از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز به حساب می‌آید. جورج دبلیو بوش و هیلاری کلینتون کتاب‌های او را برای کودکان خوانده‌اند. همچنین میشل اوباما در عید پاک سال ۲۰۱۰ داستان «اگر به یک موش شیرینی بدهی» را در کاخ سفید خواند. لارا همچنین از بیش از ۱۰۰ مدرسه ابتدایی بازدید کرده و سخنران کنفرانس‌های معلمان در سراسر کشور آمریکا بوده است.

لازم به ذکر است امکان تهیه این‌کتاب‌ها و دیگر آثار دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق «کتاب‌های زرافه» به صورت الکترونیکی از پلتفرم کتابخوان «طاقچه» و به صورت فیزیکی از طریق دیجی‌کالا یا تماس با پخش مدادآبی به شماره ۰۲۱۸۸۳۵۶۴۳۶ وجود دارد.