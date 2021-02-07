  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۰

دانشکده مخابرات به پژوهشگاه ICT منتقل شد

دانشکده مخابرات به پژوهشگاه ICT منتقل شد

دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات با ابلاغ معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال نامه شماره ۱۸۶۱۶۳/۵ دوم بهمن ۹۹ معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات در خصوص انتقال دانشکده پست و مخابرات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال در این پژوهشگاه ایجاد شد.

بر این اساس وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات را به عنوان سرپرست مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «با عنایت به تأیید ساختار کلان پژوهشگاه توسط مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین با توجه به نامه شماره ۱۸۶۱۶۳/۵ مورخ ۰۲/‏۱۱/‏۹۹‬ معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت در خصوص انتقال دانشکده پست و مخابرات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان « سرپرست مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال » پژوهشگاه ICT منصوب می‌شوید.»

کد مطلب 5141427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها