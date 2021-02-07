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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۰

استاندار البرز:

۳۶ پروژه در فردیس همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری رسید

۳۶ پروژه در فردیس همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری رسید

کرج - استاندار البرز گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر ۳۶ پروژه دولتی و خصوصی با اعتباری بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان در فردیس به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه‌های شهرستان فردیس همزمان با دهه مبارک فجر ضمن گرامیداشت ۱۹ بهمن که یادآور بیعت همافران با امام راحل است، اظهار کرد: این بیعت آگاهانه، تحقق انقلاب اسلامی ایران را سرعت بخشید.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های مهمی که امروز به منظور رفاه حال مردم و تسهیل و در ترددهای منطقه سرحدآباد صورت گرفت، توسعه یک پل آغاز شد و مقرر شد که این معضل دیرینه مردم طی تعامل شهرداری و فرمانداری فردیس تا خرداد ماه سال آینده حل شود.

استاندار البرز بیان کرد: به مناسبت دهه مبارک فجر ۳۶ پروژه دولتی و خصوصی در شهرستان فردیس با اعتباری بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: همچنین در دهه فجر سال جاری تعداد طرح‌های افتتاحی و میزان اعتبارات صرف‌شده برای آنها در استان البرز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

شهبازی متذکر شد: در دهه فجر امسال بیش از ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های دهه مبارک فجر هزینه شد که ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل منابع دولتی و ۲ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی تأمین شد.

کد مطلب 5141451

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