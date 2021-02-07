به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیوستن یحیی گل‌محمدی از شهرخودرو به پرسپولیس در نیم‌فصل لیگ نوزدهم، دو باشگاه به توافق مالی رسیدند و قرار شد سرخ‌های پایتخت با پرداخت ۸ میلیارد تومان رضایتنامه سرمربی جدید خود را دریافت کنند.

انتقال انجام شد اما چک‌های مدیران و باشگاه پرسپولیس هیچ‌کدام پاس نشد تا فرهاد حمیداوی، مالک شهرخودرو بارها به این موضوع اعتراض و حتی به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان اعتراض کند. این اعتراض از سوی فدراسیون فوتبال پیگیری نشد تا سرانجام شهرخودرویی‌ها تصمیم گرفتند بالاخره به AFC شکایت کنند.

با توجه به داشتن مدارک و اسناد معتبر، شهرخودرو با شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس بالایی برای دریافت ۸ میلیارد مطالبه خود از سرخ‌های تهرانی دارد.