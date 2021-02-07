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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۵۴

شهرخودرو از پرسپولیس به AFC شکایت می‌کند

شهرخودرو از پرسپولیس به AFC شکایت می‌کند

مشهد - پاس نشدن چک‌های باشگاه پرسپولیس و عدم نتیجه‌گیری پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، باعث شد تا مدیران شهرخودرو تصمیم بگیرند برای طلب این باشگاه از پرسپولیس به AFC شکایت ‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیوستن یحیی گل‌محمدی از شهرخودرو به پرسپولیس در نیم‌فصل لیگ نوزدهم، دو باشگاه به توافق مالی رسیدند و قرار شد سرخ‌های پایتخت با پرداخت ۸ میلیارد تومان رضایتنامه سرمربی جدید خود را دریافت کنند.

انتقال انجام شد اما چک‌های مدیران و باشگاه پرسپولیس هیچ‌کدام پاس نشد تا فرهاد حمیداوی، مالک شهرخودرو بارها به این موضوع اعتراض و حتی به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان اعتراض کند. این اعتراض از سوی فدراسیون فوتبال پیگیری نشد تا سرانجام شهرخودرویی‌ها تصمیم گرفتند بالاخره به AFC شکایت کنند.

با توجه به داشتن مدارک و اسناد معتبر، شهرخودرو با شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا شانس بالایی برای دریافت ۸ میلیارد مطالبه خود از سرخ‌های تهرانی دارد.

کد مطلب 5141528

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