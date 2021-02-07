  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۴۸

ژوپیلر لیگ بلژیک؛

پیروزی آنتورپ با بیرانوند برای دوم شدن در جدول رده‌بندی

پیروزی آنتورپ با بیرانوند برای دوم شدن در جدول رده‌بندی

تیم فوتبال آنتورپ با حضور علیرضا بیرانوند در درون دروازه خود موفق به کسب پیروزی در لیگ باشگاهی بلژیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست‌وششم ژوپیلر لیگ بلژیک عصر امروز با برگزاری بازی بین تیم‌های فوتبال بیرسوت و آنتورپ آغاز شد که این بازی با پیروزی دو بر یک آنتورپ همراه شد.

دیدیه لامکل (۸۴) و پیتر گرکنس (۸۷) برای آنتورپ و فدریک فرانس (۸۹) برای بیرسوت گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند ملی پوش فوتبال ایران، دروازه‌بان آنتورپ در این بازی بود که تا دقایق پایانی مسابقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت اما با گلی که در دقیقه ۸۹ از میزبان دریافت کرد نتوانست کلین شیتی را به نام خود ثبت کند.

تیم آنتورپ با این پیروزی، ۴۶ امتیازی شد تا در رده دوم جدول ژوپیلرلیگ قرار بگیرد.

کد مطلب 5141558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها