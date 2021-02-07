به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست‌وششم ژوپیلر لیگ بلژیک عصر امروز با برگزاری بازی بین تیم‌های فوتبال بیرسوت و آنتورپ آغاز شد که این بازی با پیروزی دو بر یک آنتورپ همراه شد.

دیدیه لامکل (۸۴) و پیتر گرکنس (۸۷) برای آنتورپ و فدریک فرانس (۸۹) برای بیرسوت گلزنی کردند.

علیرضا بیرانوند ملی پوش فوتبال ایران، دروازه‌بان آنتورپ در این بازی بود که تا دقایق پایانی مسابقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت اما با گلی که در دقیقه ۸۹ از میزبان دریافت کرد نتوانست کلین شیتی را به نام خود ثبت کند.

تیم آنتورپ با این پیروزی، ۴۶ امتیازی شد تا در رده دوم جدول ژوپیلرلیگ قرار بگیرد.