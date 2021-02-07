۴۶ درصد کشاورزان نمونه البرز ساوجبلاغی هستند

به گزارش مهر، مهدی مهرور بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از ۲۱ تولیدکننده برتر حوزه کشاورزی ساوجبلاغ که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیش از این در مراسمی که در کرج برگزار شد از سه تولیدکننده برتر این شهرستان در سطح ملی تجلیل شد.

وی با تقدیر از برترین تولیدکنندگان شهرستانی و با ابراز خرسندی از اینکه ۴۶ درصد کشاورزان نمونه استان البرز از شهرستان ساوجبلاغ هستند، گفت: امسال با همت کشاورزان، درصدی مناسبی از تولیدکنندگان برتر ملی متعلق به ساوجبلاغ است و آرزو دارم در سال آینده این تعداد افزایش و شاهد توسعه شهرستان در حوزه تولید و کشاورزی باشیم.

فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر تولید محصول سالم افزود: امروز در ساوجبلاغ در میان تولیدکنندگان نمونه کشاورزانی مطرح شدند که محصول سالم تولید می‌کنند، بنابراین باید به این سمت برویم که مصرف کود شیمیایی و سم کاهش یابد تا بتوانیم محصولات سالمی را تولید کنیم.

وی افزود: همه با هم باید کمک کنیم تا بتوانیم به سمت توسعه کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ حرکت کنیم و در این امر نیز فرمانداری در کنار تولیدکنندگان است.

توسعه بیش از ۲۰ هکتار گلخانه در دستور کار است

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در این جلسه قبل از سخنان فرماندار به بیان عملکرد یک‌ساله این مدیریت در شهرستان ساوجبلاغ پرداخت و گفت: امسال پس از دو سال سرمازدگی شرایط بسیار مساعدی برای باغات و ثبت رکوردهای مختلف در تولید آلو، شابلون، گیلاس و پیاز در این شهرستان رقم خورد و توانستیم در سطح ملی موفق به کسب جایگاه‌های بهتری شویم.

ایرج الماسی افزود: توسعه بیش از ۲۰ هکتار گلخانه در سال ۹۹ در دستور کار ما قرار دارد و سعی داریم با این اقدام به سمت توسعه همه‌جانبه در این بخش برویم.

وی متذکر شد: نخستین مزرعه چوب با ۳۰ هکتار به‌عنوان پایلوت کشوری در این شهرستان برای جلوگیری از تخریب جنگل و حفظ محیط زیست ایجاد شد.