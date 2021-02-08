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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۵۷

تا پایان سال اجرایی می‌شود؛

اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی داخل و خارج

اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت مطالعاتی داخل و خارج

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تا پایان سال جاری بیش از ۶۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعزام می‌شوند.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت دانشجویان دکتری برای اعزام به فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور در سال جاری گفت: در شش ماه اول امسال فرصت تحقیقاتی خارج از کشور به دانشجویانی تعلق گرفت که در گذشته نامه حمایت مالی دریافت کرده و موفق نشده بودند از این امتیاز استفاده کنند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم امسال با توجه به شرایط اعتباری و مالی، بیش از ۲۰۰ سهمیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و بیش از ۴۰۰ سهمیه برای فرصت تحقیقاتی داخل کشور اختصاص یافت که دانشگاه‌ها در حال معرفی این دانشجویان هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته اگر تخصیص اعتبارات افزایش یابد، احتمال اینکه بتوانیم ظرفیت بیشتری برای اعزام دانشجویان دکتری به فرصت مطالعاتی خارج و داخل اختصاص دهیم نیز وجود دارد، تا اوایل سال آینده که سهمیه سال ۱۴۰۰ را ارائه دهند، وضعیت به همین صورت است.

وی ادامه داد: خودمان می‌دانیم که تعداد سهمیه‌ها نسبت به تقاضاهای موجود کم است ولی با توجه به نرخ ارز برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و مشکلات اعزام دانشجویان در حال حاضر باید به همین سهمیه اکتفا کنیم تا اگر شرایط اعتباری بهتر شد، سهمیه‌ها نیز افزایش یابد.

کد مطلب 5141649

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