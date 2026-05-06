عباس قنبری باغستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اعزام دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی گفت: سال گذشته براساس یک برنامه مقرر شد که یک تعداد از دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی اعزام شوند، در همان زمان، دو تا سه شوک ارزی وارد و باعث شد هزینه اعزام دو تا سه برابر افزایش یابد، منتهی ما اجازه ندادیم این مسئله مانع اعزام شود.

وی افزود: بنابراین با جابجایی اعتبارات، بیشترین بودجه را به دانشجویانی که قصد فرصت تحقیقاتی در سال آخر دکتری را داشتند، اختصاص دادیم و علی‌رغم شوک ارزی، تمام دانشجویانی که ثبت‌نام و مراحل را طی کرده بودند بدون استثنا اعزام شدند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به وضعیت اعزام دانشجویان دکتری به فرصت تحقیقاتی در سال جاری نیز افزود: برای امسال هم باز همان مشکل ارزی وجود دارد، منتهی امسال هم بیشترین بودجه حوزه دانشجویان خارج را به فرصت‌های تحقیقاتی، اختصاص داده و امیدواریم دانشجویان در رشته‌های نوظهور و فناورانه تحصیل کرده و ضعف‌های موجود را جبران کنند.

وی اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم با هر قیمتی شده، دانشجویان دکتری فرصت تحقیقاتی خود را بگذرانند.