به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد باقر قالیباف شب گذشته در ساعات اولیه ورود خود به روسیه در نشستی با دیپلمات‌ها و روسای نهادهای جمهوری اسلامی ایران در مسکو در محل سفارت ایران در این کشور، ضمن گرامیداشت دهه فجر و سالروز نیروی هوایی گفت: کشور امروز با چالش‌های کوچکی مواجه شده که این چالش‌ها ناراحتی مردم را در پی داشته است.

ضعف‌های مدیریتی مانند گرد و غباری، عظمت‌های انقلاب را فراگرفته است

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدهای به حقی نسبت به مشکلات کشور به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی وجود دارد اما بیشتر نقدها به جنبه‌های مدیریتی و بوروکراسی حاکم در کشور وارد است، انقلاب اسلامی عظمت‌های بزرگی را آفریده و مشکلات ناشی از ضعف‌های مدیریتی مانند گرد و غباری روی آن را فرا گرفته است.

وی تصریح کرد: قدرت امروز جمهوری اسلامی از شبه قاره هند تا ساحل مدیترانه تاثیرگذار بوده و اجازه شکل گیری به هژمونی آمریکا را نداده است و از سوی دیگر در داخل کشور توانسته‌ایم در حوزه‌های صنایع دفاعی، تکنولوژی، علم و.. تحولات عظیمی را به وجود بیاوریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن انتقاد از فرار سرمایه از کشور گفت: شاهدیم که در برهه‌ای با وجود درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری تورم باقی مانده و رشد اقتصادی ایجاد نشده اما گاهی با درآمد ۲۰ میلیارد دلاری شرایط بهتر و قوی‌تری در حوزه زیرساخت‌های کشور به وجود آمده که این موضوع بیانگر ضعف‌ها و قدرت‌های مدیریتی در کشور است.

قالیباف با تاکید براینکه اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که با وجود تمام فشارها می‌توانیم یک تحول بزرگ در کشور به وجود بیاوریم، افزود: در بخش‌هایی مانند حوزه علمی، دفاعی و تکنولوژی که مبتنی بر سنت‌های الهی و مدیریت درست حرکت کرده‌ایم، موفق بودیم و عمق استراتژیک ما ۲ هزار کیلومتر شده است اما متاسفانه در حوزه اقتصادی عمق استراتژیک ما به اندازه یک خمپاره ۶۰ هم نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بیان مشکلات و چالش‌ها از سوی افراد حاضر در این نشست، افزود: ما می‌توانیم حوزه اقتصادی را هم با همان قدرت بالا ببریم. فصل مشترک تمام مشکلاتی که امشب در این نشست مطرح شد، این است که ما نمی‌توانیم تولیدات خود را ۲ هزار کیلومتر آن طرف‌تر به فروش برسانیم و ریشه اصلی تمام این مشکلات در این خلاصه می‌شود که توان تولید و قدرت سیاسی برای انجام هماهنگی‌ها و ظرفیت‌های لازم را داریم اما سوءمدیریت و بوروکراسی‌های غلط موجود، مشکل اصلی ماست که اجازه استفاده از این ظرفیت‌ها را نمی‌دهد.

رویکرد وزارت خارجه از ۲۰ سال پیش باید کاملاً اقتصادی- سیاسی می‌شد

وی همچنین با اشاره به سخنان خود که ۲ هفته پیش خطاب به ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس بیان کرده بود، اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید از ۲۰ سال پیش رویکرد خود را در حوزه وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها از نگاه سیاسی- امنیتی تغییر و کاملاً اقتصادی- سیاسی می‌کرد، تا می‌توانستیم از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

قالیباف درباره انگیزه انتخاب روسیه به عنوان اولین کشور خارجی برای سفر پارلمانی خود اظهار کرد: از سال ۲۰۰۸ معتقد بودم که قرن ۲۱، قرن آسیاست، با نگاه به منابع قدرت در پنج قاره دنیا شاهدیم که این قدرت به آسیا و حوزه اوراسیا ختم می‌شود. از سوی دیگر با توجه به یک جانبه گرایی آمریکا، فرصت و منافع مشترک ما با روسیه می‌تواند یک همپوشانی خوبی را به وجود بیاورد مانند موضوع سوریه که در حوزه سیاست جهانی آن به خوبی اقدام شد البته در بحث اقتصادی آن کمی تاخیر داریم.

وی ضمن تاکید براینکه روابط ما با روسیه باید راهبردی، مستمر و مداوم باشد، گفت: علت سفر من به این کشور اطمینان بخشی به روسیه بود تا بداند بروز هر اتفاقی در غرب هیچ تاثیری بر روابط ما با آنها نمی‌گذارد و ما اکنون به دنبال زیرساخت‌های جدیدی برای استفاده از ظرفیت‌ها هستیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: غرب‌گراها در کشورمان در بحث همکاری‌های مشترک ایران با روسیه و چین سنگ‌اندازی هایی می‌کنند، مانند بحث برنامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که ظرف ۴۸ ساعت هجمه ای را علیه چین به راه انداختند که موجب تعجب این کشور شد. همچنین شاهد بودیم که از روزی که سفر من به روسیه قطعی شد، هجمه‌های زیادی را به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه در این سفر حامل پیام رهبرانقلاب که حاوی ادامه‌دار بودن طرح‌های راهبردی میان ایران و روسیه است، برای رئیس جمهور روسیه هستم اظهار کرد: با این وجود شاهدیم همان جریان‌ها، طی ۲۴ ساعت چه غوغایی علیه این سفر به راه انداختند که بیانگر یک طراحی مشخص است.

تاکید رهبر انقلاب بر انجام سفر به روسیه بدون تاخیر

قالیباف افزود: در برهه‌ای حتی زمانی که می‌خواستم زمان سفر به روسیه را به تعویق بیندازم، رهبر معظم انقلاب فرمودند این سفر را به تاخیر نیندازید و تأکیدشان براین بود که نکاتی را به صورت مکتوب به شما ارائه می‌کنم تا به روسیه ببرید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دیپلمات‌ها و روسای نهادهای جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اقدامات و تلاش‌های شما بسیار اثرگذار و موثر است و ما در حوزه منطقه‌ای و جهانی فرصت‌های مناسبی را داریم که باید به درستی استفاده شود.

در این نشست دیپلمات‌ها و روسای نهادهای جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان مشکلات و مسائل خود در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی، نظرات کارشناسی خود را هم مطرح کردند.