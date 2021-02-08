محمدتقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۲۷ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۶۳ میلیارد تومان در استان بوشهر افتتاح می‌شود که ۲۳۳ شغل مستقیم و ۴۸ شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی چند طرح جدید در استان بیان کرد: همچنین پنج پروژه با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کلنگ‌زنی می‌شود که ۲۱ شغل مستقیم و ۹ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: عمده طرح‌های افتتاحی دهه فجر استان بوشهر در حوزه ایجاد گلخانه‌ها، تجهیز مزارع به سیستم‌های نوین آبیاری است.

تولید ۱.۵ میلیون تن محصول

وی با اشاره به تولید یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن محصول در ۳۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر افزود: خرما، میگو و صیفی‌جات از مهمترین تولیدات استان است که سالانه ۲۳ هزار تن میگوی پرورشی، ۱۶۵ هزار تن خرما و ۹۵۰ هزار تن انواع صیفی و سبزی‌جات در استان بوشهر تولید می‌شود.

منوچهری توسعه صنایع نگهداری، بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: با احداث سه کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی سالانه ۱۵ هزار تن رب تولید می‌شود که ورودی گوجه‌فرنگی این کارخانجات ۹۰ هزار تن است.

وی با اشاره به اینکه کارخانجات تولید رب در استان فعال هستند، تاکید کرد: تلاش داریم خطوط تولید متنوع‌تر شود و به جز رب سایر محصولات هم در استان تولید شود.

تکمیل زنجیره ارزش میگو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در حوزه آبزیان تقریباً زنجیره‌های ارزش تکمیل است و در آینده تکمیل‌تر می‌شود.

وی گفت: کارخانه‌های تولید غذای آبزیان که ظرفیت کمی تا سال‌های پیش داشتند، الان به اندازه کافی در سطح استان داریم و تولید لارو میگو را هم اکنون در استان داریم.

منوچهری با اشاره به توسعه واحدهای فرآوری و بسته‌بندی و سردخانه در سطح استان طی سال‌های گذشته اظهار داشت: در حوزه خرما هم واحدهای سردخانه در استان توسعه یافته است و طی چهار سال اخیر دو برابر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: تا سال ۹۵ حدود ۵۴ هزار تن ظرفیت سردخانه داشتیم و اکنون ۱۱۲ هزار تن ظرفیت داریم.