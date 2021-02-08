نیازمند نیروی جهادی و تلاشگر هستیم/ لزوم حمایت بیشتر از جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیر با گرامیداشت دهه فجر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران عکس دیگر انقلاب‌ها بعد از گذشت ۴۲ سال به آرمان‌هایش پایبند است و بالنده و توفنده به راه خود ادامه می‌دهد.

امام جمعه بندر دیر با بیان اینکه انقلاب اسلامی موتور پیشران کشور برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف شد، عنوان کرد: اگر پیروزی انقلاب و ۲۲ بهمن نبود، دستاوردهای فعلی را نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمن قبل از انقلاب تز جدایی دین از سیاست را تبلیغ می‌کرد، اما امروز ملت ما از کوچک و بزرگ همه تحلیل سیاسی می‌کنند و سیاسی‌ترین مردم جهان هستند.

امام جمعه بندر دیر، خطاب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب را به جوانان دانست و گفت: مقام معظم رهبری در این بیانیه، بحث این خط و آن خط را مطرح نکردند بلکه مسئله دولت جوان حزب اللهی که همان شعار انقلاب است را بیان کردند.

وی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند نیروی جهادی و تلاشگر است، اضافه کرد: جوانان موتور پیشران انقلاب و کشور هستند و در همه عرصه‌ها خوش می‌درخشند و باید به آنها بها داد.

مراسم ۲۲ بهمن پررنگ برگزار شود

حسینی گفت: در این انقلاب مسئله عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرد که البته در ادامه مسیر نیز باید به آن بپردازیم.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب و ایستادگی ۴۲ ساله ملت ایران، نه تنها منافع دشمنان در ایران به خطر افتاد بلکه ابهت و اقتدار پوشالی آنها در دنیا از بین رفت و امروز در کنار کاخ سفید فریاد مرگ بر آمریکا سر داده می‌شود.

امام جمعه بندر دیر افزود: دستاوردهای کشور بعد از انقلاب بصورت مقایسه‌ای با دوران قبل از انقلاب برای نسل جوان بیان شود.

وی ابراز کرد: پیرمردهایی که دوران سیاه قبل از انقلاب را دیده‌اند خاطرات گذشته را برای جوانان نقل کنند تا به نعمت انقلاب پی ببرند.

حسینی با تاکید بر اینکه کرونا نباید بهانه‌ای برای کمرنگ برگزار شدن ۲۲ بهمن باشد، افزود: در محله‌های مختلف برنامه‌های ابتکاری با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و پرهیز از تجمع برگزار شود.

وی یادآور شد: علاوه بر رژه موتوری و خودرویی، از بلندگوهای مساجد آهنگ‌های حماسی و انقلابی دوران انقلاب پخش شود و پرچم‌های ایران به اهتزاز درآید.

لزوم پرهیز از تجمعات

فرماندار شهرستان دیر گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، دومین مرحله خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی است.

کریم علی حسنی اضافه کرد: اگر بخواهیم جامعه‌ای در تراز انقلاب و بیانیه گام دوم داشته باشیم باید بحث خودسازی را مدنظر قرار دهیم.

وی عنوان کرد: با توجه به خیز جدید بیماری کرونا همه باید سعی کنیم با الگوگیری از مقام معظم رهبری با در اولویت قرار دادن سلامت مردم از تجمعات خودداری کنیم.

این مسئول با اشاره به ارزشمند بودن پیروزی انقلاب و ۲۲ بهمن برای همگان، یادآور شد: با توجه به وضعیت کرونایی با برگزاری رژه موتوری و خودرویی و پخش شعارهای حماسی و انقلابی این روز را بزرگ بداریم اما حداکثر سعی بر عدم تجمع باشد.

فراخوان عکاسی فجر انقلاب

دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر گفت: فراخوان عکاسی فجر انقلاب در فضای مجازی در حال برگزاری است که افراد می‌توانند تصاویر حال و هوای منازل و محله‌های خود در ایام دهه فجر را ارسال کنند.

غلامرضا ناطقی پور افزود: پس از گفتگو و بررسی در نشست شورای فرهنگ عمومی با اکثریت آرا میدان سابق حافظ در بلوار معلم به نام میدان شهدای فرهنگی تغییر نام و به تصویب رسید.