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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۳۸

امام جمعه دیر:

برنامه رسمی اعتکاف در شهرستان دیر نخواهیم داشت

برنامه رسمی اعتکاف در شهرستان دیر نخواهیم داشت

بوشهر- امام جمعه دیر گفت: امسال با توجه به وضعیت شیوع کرونا در شهرستان برای پیشگیری برنامه رسمی اعتکاف نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد بنیانگذار انقلاب و شهدا، اظهار داشت: روز نیروی هوایی یادآور اقدام شجاعانه همافران در پیوستن به انقلاب است که کمر رژیم طاغوت را شکست و بعد از انقلاب هم در دفاع مقدس در کنار ارتش و سپاه و بسیج پیروزی را برای ما به ارمغان آوردند.

امام جمعه دیر بیان کرد: امسال با توجه به وضعیت شیوع کرونا در شهرستان برای پیشگیری برنامه رسمی اعتکاف نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر حفظ عوامل پیروزی انقلاب، گفت: با ایثارگری، وحدت و در صحنه بودن ملت و رهبری امام راحل انقلاب به ثمر نشست.

حسینی افزود: شرکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن همواره خنثی کننده نقشه دشمن بوده است و با این حضور مردم، انقلاب مقابل توطئه‌ها مصون شده و به راه خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: وظیفه امروز ما حضور در صحنه برای حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب است.

امام جمعه دیر گفت: مردم ما از وضعیت معیشتی و اقتصادی گلایه دارند اما برای حفظ اسلام و اصول انقلاب همواره در صحنه هستند.

وی افزود: امیدواریم روز ۲۲ بهمن مردم با وجود مشکلات معیشتی بخاطر اصل انقلاب و نظامی که تاکنون این عزت و آزادی و استقلال را به ارمغان آورده در صحنه حاضر شوند و از یک سو دفاع از نظام رهبری و از سوی دیگر انزجار از دشمنان اسلام و استکبار جهانی اعلام کنند.

وی عنوان کرد: در این روزها رسانه‌های بیگانه و افرادی هم در داخل اینگونه القا می‌کنند که مردم بخاطر شرایط اقتصادی از نظام و انقلاب رویگردان شده‌اند ولی مردم ما ضمن رعایت نکات بهداشتی با حضور فعال نشان می‌دهند این مشکلات را بخاطر اصل انقلاب و نظام نادیده می‌گیرند.

حسینی گفت: از سوی دیگر حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن، پشتوانه خوبی برای مذاکره کنندگان ایران در وین است.

برگزاری رژه موتوری و خودرویی

فرماندار شهرستان دیر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن که امسال به صورت رژه موتوری و خودرویی است باید باشکوه و گسترده برگزار شود.

یونس باربرز با تقدیر از تلاش مدیران در برگزاری مراسم دهه فجر، افزود: علاوه بر برنامه نورافشانی، گلبانگ تکبیر از بلندگو تمام مساجد شهرستان پخش شود.

وی عنوان کرد: در قبال انقلاب اسلامی هر کاری که بکنیم کم و در واقع انجام وظیفه کردن است.

فرماندار شهرستان دیر اضافه کرد: فردا معاون سازمان محیط زیست کشور برای افتتاح پاسگاه محیط بانی کوه نمک جاشک و رئیس سازمان شیلات کشور برای افتتاح اسکله شناور صیادی و یک گلخانه به شهرستان دیر سفر می‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین روز پنجشنبه هفته جاری با حضور استاندار بوشهر برخی پروژه‌های دهه فجر افتتاح می‌شود.

باربرز تاکید کرد: به هیچ عنوان نمی‌پذیریم پروژه‌های ناقص تا زمانی که تکمیل نشده‌اند، افتتاح شوند.

لزوم جهاد تبیین

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دیر گفت: ۲۲ بهمن روز غلبه جنود حق بر باطل است و اراده خداوند بر این قرار گرفت که پرچم الله برای مقابله با ستمگران بر کشور سایه بگستراند.

مصطفی فخرایی با تاکید بر لزوم جهاد تبیین، افزود: ۲۲ بهمن برای ما جشن ملی است و نیاز است در این زمینه روشنگری کنیم و در این جهاد محکم بایستیم.

وی عنوان کرد: علاوه بر برگزاری رژه خودرویی ۲۲ بهمن، شب ۲۲ بهمن از بلندگوی تمام مساجد گلبانگ تکبیر سر داده شود.

فخرایی افزود: خودروها و موتورسیکلت‌های حاضر در رژه آذین بندی شوند و در صورت امکان رژه شناورها برگزار شود.

واکسینه‌شدن ۸۲ درصد دیری‌ها

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: تا الان ۸۲ درصد جمعیت هدف شهرستان حداقل یک نوبت واکسن کرونا دریافت کرده و ۹ هزار نفر هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکرده‌اند.

حسین ناظمیان پور افزود: بیشترین استقبال با ۹۳ درصد در گروه سنی ۵۰ سال به بالا و کمترین مربوط به گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال با ۳.۶ درصد بوده است.

وی یادآور شد: کل واکسن مصرفی تاکنون ۹۰ هزار دز بوده و میانگین رعایت نکات بهداشتی ۷۰ درصد است.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا الان ۳۰ هزار بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی و … انجام شده که منجر به ۲۵۸ مورد جریمه و ۲۰۴ مورد پلمب شده است.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر عنوان کرد: میزان مراجعه مبتلایان از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا امروز سه تا چهار برابر افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به سرعت سرایت پذیری سویه امیکرون، افراد مبتلا و کسانی که علائم دارند در راهپیمایی شرکت نکنند و حاضران نیز نکات بهداشتی را رعایت کنند.

کد مطلب 5420111

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