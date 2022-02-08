برنامه رسمی اعتکاف در شهرستان دیر نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی با تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد بنیانگذار انقلاب و شهدا، اظهار داشت: روز نیروی هوایی یادآور اقدام شجاعانه همافران در پیوستن به انقلاب است که کمر رژیم طاغوت را شکست و بعد از انقلاب هم در دفاع مقدس در کنار ارتش و سپاه و بسیج پیروزی را برای ما به ارمغان آوردند.

امام جمعه دیر بیان کرد: امسال با توجه به وضعیت شیوع کرونا در شهرستان برای پیشگیری برنامه رسمی اعتکاف نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر حفظ عوامل پیروزی انقلاب، گفت: با ایثارگری، وحدت و در صحنه بودن ملت و رهبری امام راحل انقلاب به ثمر نشست.

حسینی افزود: شرکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن همواره خنثی کننده نقشه دشمن بوده است و با این حضور مردم، انقلاب مقابل توطئه‌ها مصون شده و به راه خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: وظیفه امروز ما حضور در صحنه برای حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب است.

امام جمعه دیر گفت: مردم ما از وضعیت معیشتی و اقتصادی گلایه دارند اما برای حفظ اسلام و اصول انقلاب همواره در صحنه هستند.

وی افزود: امیدواریم روز ۲۲ بهمن مردم با وجود مشکلات معیشتی بخاطر اصل انقلاب و نظامی که تاکنون این عزت و آزادی و استقلال را به ارمغان آورده در صحنه حاضر شوند و از یک سو دفاع از نظام رهبری و از سوی دیگر انزجار از دشمنان اسلام و استکبار جهانی اعلام کنند.

وی عنوان کرد: در این روزها رسانه‌های بیگانه و افرادی هم در داخل اینگونه القا می‌کنند که مردم بخاطر شرایط اقتصادی از نظام و انقلاب رویگردان شده‌اند ولی مردم ما ضمن رعایت نکات بهداشتی با حضور فعال نشان می‌دهند این مشکلات را بخاطر اصل انقلاب و نظام نادیده می‌گیرند.

حسینی گفت: از سوی دیگر حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن، پشتوانه خوبی برای مذاکره کنندگان ایران در وین است.

برگزاری رژه موتوری و خودرویی

فرماندار شهرستان دیر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن که امسال به صورت رژه موتوری و خودرویی است باید باشکوه و گسترده برگزار شود.

یونس باربرز با تقدیر از تلاش مدیران در برگزاری مراسم دهه فجر، افزود: علاوه بر برنامه نورافشانی، گلبانگ تکبیر از بلندگو تمام مساجد شهرستان پخش شود.

وی عنوان کرد: در قبال انقلاب اسلامی هر کاری که بکنیم کم و در واقع انجام وظیفه کردن است.

فرماندار شهرستان دیر اضافه کرد: فردا معاون سازمان محیط زیست کشور برای افتتاح پاسگاه محیط بانی کوه نمک جاشک و رئیس سازمان شیلات کشور برای افتتاح اسکله شناور صیادی و یک گلخانه به شهرستان دیر سفر می‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین روز پنجشنبه هفته جاری با حضور استاندار بوشهر برخی پروژه‌های دهه فجر افتتاح می‌شود.

باربرز تاکید کرد: به هیچ عنوان نمی‌پذیریم پروژه‌های ناقص تا زمانی که تکمیل نشده‌اند، افتتاح شوند.

لزوم جهاد تبیین

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دیر گفت: ۲۲ بهمن روز غلبه جنود حق بر باطل است و اراده خداوند بر این قرار گرفت که پرچم الله برای مقابله با ستمگران بر کشور سایه بگستراند.

مصطفی فخرایی با تاکید بر لزوم جهاد تبیین، افزود: ۲۲ بهمن برای ما جشن ملی است و نیاز است در این زمینه روشنگری کنیم و در این جهاد محکم بایستیم.

وی عنوان کرد: علاوه بر برگزاری رژه خودرویی ۲۲ بهمن، شب ۲۲ بهمن از بلندگوی تمام مساجد گلبانگ تکبیر سر داده شود.

فخرایی افزود: خودروها و موتورسیکلت‌های حاضر در رژه آذین بندی شوند و در صورت امکان رژه شناورها برگزار شود.

واکسینه‌شدن ۸۲ درصد دیری‌ها

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: تا الان ۸۲ درصد جمعیت هدف شهرستان حداقل یک نوبت واکسن کرونا دریافت کرده و ۹ هزار نفر هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکرده‌اند.

حسین ناظمیان پور افزود: بیشترین استقبال با ۹۳ درصد در گروه سنی ۵۰ سال به بالا و کمترین مربوط به گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال با ۳.۶ درصد بوده است.

وی یادآور شد: کل واکسن مصرفی تاکنون ۹۰ هزار دز بوده و میانگین رعایت نکات بهداشتی ۷۰ درصد است.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تا الان ۳۰ هزار بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی و … انجام شده که منجر به ۲۵۸ مورد جریمه و ۲۰۴ مورد پلمب شده است.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر عنوان کرد: میزان مراجعه مبتلایان از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا امروز سه تا چهار برابر افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به سرعت سرایت پذیری سویه امیکرون، افراد مبتلا و کسانی که علائم دارند در راهپیمایی شرکت نکنند و حاضران نیز نکات بهداشتی را رعایت کنند.