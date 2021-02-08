۸هزار میلیارد ریال پروژه فرودگاهی در کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش امیرمکری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های توسعه فرودگاه بین المللی کرمان با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در پنج فرودگاه استان کرمان دو و نیم میلیون مسافر در سال است اما عملاً یک میلیون مسافر در کرمان از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به افتتاح ۸ هزار میلیارد ریال پروژه فرودگاهی طی دهه فجر امسال در کشور اظهار کرد: از این رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به استان کرمان است.

امیرمکری با اشاره به افتتاح باند اصلی فرودگاه به طول ۳ هزار و ۸۴۰ متر با امکان پذیرش هواپیماهای پهن پیکر افزود: باند قدیمی فرودگاه هم به عنوان تاکسی وی و همچنین در شرایط اضطراری استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: با افتتاح پروژه‌های جدیدی که امروز داشتیم؛ سطح ایمنی در فرودگاه کرمان افزایش می‌یابد.

وی همچنین به افتتاح ترمینال داخلی فرودگاه اشاره و اظهار کرد: این ترمینال دارای ۷ هزار و ۷۰۰ متر زیربنا و ظرفیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار مسافر است.

امیرمکری از محوطه سازی ۴۵ هزار مترمربعی در فرودگاه کرمان خبر داد و گفت: امکان پارک ۵۴۰ خودرو در این محوطه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور بیان کرد: با افتتاح این پروژه‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده، کرمان می‌تواند به عنوان هاب منطقه‌ای جنوبشرق نقش پررنگ‌تر و موثرتری در زمینه پروازهای بین المللی و منطقه‌ای ایفا کند.

وی از هزینه کرد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی طی دو سال گذشته در فرودگاه‌های استان کرمان خبر داد و افزود: پی گیر ایجاد دیوارهای حفاظتی در فرودگاه‌های استان کرمان که فاقد این زیرساخت بودند، هستیم.

امیرمکری پروژه‌هایی که امروز در کرمان افتتاح شد را جزو پروژه‌های رکورددار در زمینه مدت زمان اجرای آنها دانست.