به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز دوشنبه در سخنانی در خصوص گفتگوهای ملی فلسطینیان در قاهره گفت: گفتگوهای ملی در قاهره که امروز دوشنبه آغاز خواهد شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس این گزارش، هنیه تصریح کرد: گفتگوهای قاهره ادامه مسیر فعال و پویایی است که از چند ماه پیش آغاز شده و ما با برادران‌مان در جنبش فتح و دیگر گروه‌های فلسطینی برای آن تلاش کردیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین افزود: در جریان نشست فلسطینیان در قاهره، توافق بر سر برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد با مشارکت تمامی فلسطینیان در داخل و خارج، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هنیه تأکید کرد: ما در جنبش حماس از گفتگوهای جامع که به بهبود اوضاع داخلی، پایان دودستگی و اختلافات و ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر شراکت و تنوع سیاسی منجر شود و زمینه را برای بازسازی ساختار رهبری سازمان آزادی‌بخش فراهم کند، استقبال می‌کنیم.