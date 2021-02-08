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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵

اسماعیل هنیه:

«حماس» به دنبال دست‌یابی به توافقی برابر و جامع در قاهره است

«حماس» به دنبال دست‌یابی به توافقی برابر و جامع در قاهره است

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در سخنانی گفت: حماس به دنبال دست‌یابی به توافقی برابر و جامع در قاهره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» امروز دوشنبه در سخنانی در خصوص گفتگوهای ملی فلسطینیان در قاهره گفت: گفتگوهای ملی در قاهره که امروز دوشنبه آغاز خواهد شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس این گزارش، هنیه تصریح کرد: گفتگوهای قاهره ادامه مسیر فعال و پویایی است که از چند ماه پیش آغاز شده و ما با برادران‌مان در جنبش فتح و دیگر گروه‌های فلسطینی برای آن تلاش کردیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین افزود: در جریان نشست فلسطینیان در قاهره، توافق بر سر برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد با مشارکت تمامی فلسطینیان در داخل و خارج، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هنیه تأکید کرد: ما در جنبش حماس از گفتگوهای جامع که به بهبود اوضاع داخلی، پایان دودستگی و اختلافات و ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر شراکت و تنوع سیاسی منجر شود و زمینه را برای بازسازی ساختار رهبری سازمان آزادی‌بخش فراهم کند، استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 5142148

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