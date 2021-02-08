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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۴۳

وزارت کشور عراق:

ارتش عراق ۱۵ عنصر تکفیری داعش را در «نینوا» بازداشت کرد

ارتش عراق ۱۵ عنصر تکفیری داعش را در «نینوا» بازداشت کرد

وزارت کشور عراق با صدور بیانیه ای از شناسایی و بازداشت ۱۵ عنصر تکفیری داعش در مناطق مختلف استان نینوا در عملیات نیروهای امنیتی این کشور، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، وزارت کشور عراق امروز دوشنبه بیانیه ای را در خصوص آخرین دستاوردهای عملیات های ضد تروریستی ارتش این کشور، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است: نیروهای امنیتی به تازگی سلسله عملیات های جداگانه ای را در مناطق مختلفی از استان نینوا ترتیب دادند. وزارت کشور عراق تأکید کرده است: نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات های مذکور موفق شدند ۱۵ عنصر تکفیری داعش را شناسایی و آنها را بازداشت کنند.

روز گذشته نیز سازمان اطلاعات و امنیت عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی یک عملیات گسترده در بغداد موفق شدند ۱۳ عنصر تکفیری داعش را که پیشتر تحت تعقیب بودند، به دام اندازند.

این درحالی است که اخیراً ارتش عراق اولین مرحله از عملیات موسوم به «اسود الجزیره» (شیران جزیره) را در ۳ استان آغاز کرده است. منابع امنیتی اعلام کردند که عملیات مذکور از ۹ محور علیه تکفیریها ادامه می‌یابد.

مقامات امنیتی عراق در این ارتباط اعلام کردند که عملیات اسود الجزیره استان‌های صلاح الدین، نینوا و الانبار را در بر می‌گیرد. همچنین عنوان شده است که این عملیات با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق انجام می‌شود.

کد مطلب 5142159

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