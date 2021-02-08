تثبیت مالکیت ۳۵ درصد از اراضی ملی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان به منظور بررسی عملکرد ۱۰ ماه امسال واحدهای ثبتی تشکیل شد.

علی اکبر باقری مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در این جلسه اظهار داشت: این استان در سال جاری با توجه به محدودیت‌های کرونایی و حجم وسیع کار، در بحث تعویض و صدور سند مالکیت با صدور ۱۸ هزار فقره سند مالکیت رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نائل آمدن به این جایگاه مرهون همت و تلاش رؤسای واحدهای ثبتی و کارکنان سازمان ثبت استان است، تصریح کرد: ازابتدای اجرای قانون حدنگار تاکنون نیز از ۳۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای، ۶۰ هزار جلد سند مالکیت کاداستری شده است که تعویض یک سوم از این تعداد در سال جاری انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان خاطرنشان کرد: در بحث برون سپاری تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستر، در سطح استان به خصوص در چند شهرستان بسیار موفق عمل کرده‌ایم.

باقری همچنین از صدور سند ۱۵۰ فقره موقوفات استان در سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری که در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ تمام اراضی وقفی و دولتی و ملی استان تثبیت شده و تلاش به سمت و سوی کاداستر شهری سوق داده شود.

وی ادامه داد: رئیس هر واحد ثبتی باید کاملاً مسلط به وضعیت آمار شهرستان خود در تمام زمینه‌های زراعی و وقفی بوده و در جریان دقیق تمامی اراضی ملی و مستثنیات شهرستان خود باشد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای طرح کاداستر اراضی محور و اولویت اصلی کشور است، لذا باید روند اجرای عملیات کاداستر در سطح استان و شهرستان با نظارت و دقت بیشتری پیگیری شود و جدیت به جهت جلوگیری از زمین خواری و رفع تظلمات در مبحث تثبیت املاک و اراضی به خرج داده شود.

باقری گفت: خوشبختانه اکثر ارگان‌های ذی ربط پای کار آمده و جایگاه ثبت اسناد در دید اذهان کاملاً جا افتاده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۰۲ هزار و ۹۶۲ هکتار از اراضی ملی لرستان تثبیت شدند، گفت: در ۱۰ ماه سال جاری ۷۹۵ هزار و ۱۸۲ هکتار از اراضی ملی ثبت شدند که شاهد رشد قریب به ۲۹۲ درصد نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان اظهار داشت: تاکنون ۳۵ درصد از اراضی ملی این استان تثبیت شده است.

باقری خاطرنشان کرد: دربحث اراضی زراعی طی ده ماه سال جاری نیز ۸۱۲۳ هکتار از اراضی زراعی استان تثبیت شده است.