عامل انفجار بمب در برلین بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دفتر دادستانی کل برلین امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مَرد ۲۹ ساله‌ای را بازداشت شده است که بمب دست سازی را در حیاط مجتمع مسکونی خود منهدم کرده بود.

در بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی کل برلین در این باره آمده است: پس از انهدام یک وسیله انفجاری در ۴ فوریه سال جاری در حیاط ساختمانی در برلین، حکم بازداشت این فرد صادر شد.

بیانیه دفتر دادستانی کل برلین در این خصوص می‌افزاید: در جستجوهای متعاقب پلیس، تعداد ۹ بمب دست ساز در محل سکونت وی کشف شد است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص هویت این مَرد و انگیزه وی از این اقدام منتشر نشده است.