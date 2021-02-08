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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۵۷

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور:

۳ پویش ملی توسط بسیج دانش آموزی راه اندازی شد

۳ پویش ملی توسط بسیج دانش آموزی راه اندازی شد

ساری- مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور با اشاره به راه اندازی سه پویش ملی گفت: ۴۰ هزار تبلت و تلفن همراه در قالب نذر هوشمند توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان شامگاه دوشنبه در حاشیه آئین نذر هوشمند در ساری با اشاره به اجرای رزمایش کمک مومنانه اظهار داشت: بسیج دانش آموزی با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی معلمان، دانش آموزان و تشکل‌های دانش آموزی اقدام به راه اندازی سه پویش ملی از بهمن ماه سال قبل تاکنون کرده است.

وی به پویش مواسات و همدلی اشاره و اضافه کرد: در قالب این پویش ۴۲ میلیارد تومان توسط تشکل‌های دانش آموزی، معلمان و مدیران مدارس جمع آوری و تبدیل به بسته ارزاق شده است و با حفظ حرمت و کرامت خانواده‌های نیازمند بین آنان توزیع شده است.

باستان یادآور شد: در قالب پویش همکلاسی مهربان برای تأمین نوشت افزار ایرانی - اسلامی اقدام شد و از تیرماه امسال آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد وتاکنون ۳۱۵ هزار بسته لوازم التحریر با کمک تشکل‌ها ومحوریت بسیج دانش آموزی و مدیران تحویل دانش آموزان نیازمند شد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور به شعار پویش همکلاسی مهربان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان در قالب این پویش به همکلاسی‌های خود کمک کردند.

وی پویش نذر هوشمند برای تأمین تبلت را از دیگر طرح‌ها برشمرد و گفت: در این راستا ۴۰ هزار دستگاه تبلت و تلفن همراه برای دانش آموزان نیازمند توسط تشکل‌ها و مدیران مدارس تأمین و تحویل شده است.

باستان افزود: تازمانی که نیاز به تبلت و تلفن همراه وجود داشته باشد، پویش نذر هوشمند ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری سپاه و عموم مردم بتوانیم نیازها را تأمین کنیم.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: در پویش همدلی و مواسات تاکید براین بود ارزاقی تأمین شود که تولید داخل باشد.

کد مطلب 5142630

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