جزیره کیش به هاب خودروهای الکتریکی کشور تبدیل می شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سه شنبه ۲۱ بهمن، تفاهم نامه همکاری و هم افزایی میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت خودروسازان جنوب در زمینه تولید، عرضه و استفاده از انواع خودرو و موتور سیکلت های الکتریکی به عنوان حمل و نقل پاک در جزیره کیش و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با بهره گیری از انواع خودرو، موتور سیکلت، شاتل و تاکسی‌های الکتریکی به امضا رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیشدر این جلسه با تاکید بر ضرورت عملیات اجرایی این طرح مهم و ارزشمند بر اساس برنامه زمان بندی شده در تفاهم نامه گفت: تحقق یافتن چنین طرحی در جزیره کیش یک مطالبه مردمی است.

غلامحسین مظفری در ارزیابی نخست برای اجرای طرح خودروهای الکتریکی و شارژی در جزیره کیش افزود: سازمان منطقه آزاد کیش در راستای مسئولیت اجتماعی ضمن ساماندهی وضع موجود یک استاندارد قابل توجهی برای اجرای این طرح مهم اقتصادی پیش بینی کرده است.

وی با بیان این که فعالان بخش خصوصی توانمندی که از سرمایه مالی خوبی برخوردار بوده و نسبت به ارائه ایده‌های نو اقدام می‌کنند مورد استقبال و حمایت سازمان قرار می‌گیرند، اظهار داشت: طرح ساماندهی موتورهای شارژی در این منطقه یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر است.

مظفری تصریح کرد: از نظر حقوقی و قانونی ممنوعیت ورود موتورهای شارژی به جزیره کیش اعلام شده است اما برای اجرای این طرح، ورود ۱۰۰ دستگاه موتور شارژی را در قالب یک برنامه دقیق و منظم در دستور کار خود قرار دادیم.

به گفته مظفری اجرای این طرح با همکاری و هم افزایی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش و شرکت خودروسازان جنوب عملیاتی می‌شود و علاوه بر مسیر اختصاصی دوچرخه سواری «ایستگاه ها و مسیرهای ویژه برای تردد موتور سیکلت و دوچرخه» به طول ۴۲ متر در این طرح پیش بینی شده است که تا پایان سال اجرایی و زیر ساخت‌های لازم ایجاد می‌شود.

وی تولید خودرو و بهره مندی از فناوری‌های جدید در صنعت خودروی پاک را نیاز جدی کشور عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری شرکت خودروسازان جنوب نسبت به راه اندازی خط تولید خودورهای پاک اقدام کرده است و مذاکراتی متعددی نیز در خصوص بهره مندی از امکانات «کیش خودرو» با وزارت صنعت و معدن انجام داده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: شرکت سایپا نیز در خصوص راه اندازی خط تولید خودروی‌های برقی در جزیره کیش اعلام آمادگی کرده است.

غلامحسین مظفری با اشاره به این که طرح راه اندازی خط تولید خودروهای پاک اولویت نخست کشور است و سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان حاکمیت از این طرح استقبال می‌کند افزود: سازمان ضمن حمایت از این طرح، خود را متعهد به این کار ارزشمند و مهم اقتصادی می‌داند تا با سرعت بیشتر و کیفیت مناسب‌تر آغاز و به سر انجام برسد.

سیامک حجت مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب در ادامه این جلسه با بیان این که جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری و منطقه پاک در سطح کشور مطرح است گفت: با مدیریت مدبرانه غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به زودی خط تولید خودروهای پاک در این منطقه راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب با تقدیر از اهتمام تیم ارزشمند و متخصص سازمان منطقه آزاد کیش برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح مهم افزود: به مناسبت گرامی داشت ۲۲ بهمن و چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این طرح در جزیره کیش اجرایی می‌شود.

به گفته سیامک حجت در فاز نخست این طرح راه اندازی موتور سیکلت ها با یک روش جدید دارای پلاک، بیمه و وسایل ایمنی در اختیار موتور سوارها قرار خواهد گرفت.

حجت افزود: موتور سیکلت هایی که در این طرح استفاده می‌شود موتورهایی هستند که در فرانسه، ایتالیا و آلمان مورد استفاده قرار گرفته و از آخرین فناوری روز دنیا برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: باطری‌های به کار رفته در این محصولات از لیتانیوم است و از نیروی متحرک بوش آلمان استفاده می‌شود و از بالاترین سطح استاندارد در کشور برخوردار است.

مدیرعامل شرکت خودروسازان جنوب از احداث خط تولید خودروهایی الکتریکی تا سال آینده در جزیره کیش خبر داد و گفت: طرح صنعت خودرو سازی را از ایده تا محصول در جزیره کیش اجرا خواهیم کرد و آموزش نیروی انسانی نیز در طراحی و تولید و نگهداری خودروها و موتورهای الکتریکی پیش بینی شده است.

همچنین داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که کیش به عنوان جزیره سبز و پاک از اهمیت بالایی در سطح کشور برخوردار است افزود: کیش می‌تواند نمادی از جزیره سبز در سطح کشور باشد.

شایان ذکر است در این جلسه سید محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل و برخی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش و ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش حضور داشتند.