۲۴ بهمن آخرین مهلت ثبت نام وام های دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی برای دریافت وام‌های دانشجویی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از ۱۸ بهمن آغاز شده است و دانشجویان تا ۲۴ بهمن ماه ۹۹ فرصت دارند با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت نسبت به ثبت درخواست وام اقدام کنند.

وام تحصیلی، وام مسکن، وام ضروری و وام ودیعه ‏مسکن برای نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ فعال است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام شامل تعهد محضری و شماره حساب بانک عامل مربوطه است که ‏دانشجویان متقاضی باید مدارک خود را به واحد امور دانشجویی دانشکده خود تحویل دهند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت میزان وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد ماهیانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال (۱۹۰ هزار تومان)، وام تحصیلی برای دانشجویان متأهل ماهیانه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال (۴۲۵ هزار تومان) است.

وام مسکن دانشجویان مجرد به صورت ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۱۵۰ هزار تومان و وام مسکن دانشجویان متأهل به صورت ماهیانه سه میلیون ریال (۳۰۰ هزار تومان) است.

وام ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای ۱۸۵ میلیون ریال (۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و این وام برای دانشجویان متأهل مقاطع تحصیلات تکمیلی ۲۵۰ میلیون ریال (۲۵ میلیون تومان) است.

همچنین وام ضروری مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) و این وام برای برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ۱۶ میلیون ریال (یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) است.

وام تحصیلی و وام مسکن در هر ترم و وام ضروری و وام ودیعه مسکن یک بار در طول تحصیل ‏پرداخت می‌شود. ‏