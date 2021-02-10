دفع یورش داعش به مرکز امنیتی در شمال شرق دیالی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد التمیمی از فرماندهان حشد شعبی عراق از دفع حمله تکفیری‌ها به یک مرکز امنیتی در شمال شرق دیالی است.

وی بیان کرد: نیروهای ارتش عراق، حمله داعش به یک مرکز امنیتی در اطراف روستای الاصلاح در نزدیکی ناحیه جلولا در ۷۰ کیلومتری شمال شرق بعقوبه را ناکام گذاشتند.

التمیمی گفت: اوضاع تحت کنترل است و تروریست‌های داعشی فرار کردند.

مراکز ارتش در اطراف روستای الاصلاح و روستای شیخ بابا در اطراف ناحیه جلولا در استان دیالی طی ماه‌های اخیر شاهد حملاتی از سوی تکفیری‌ها بوده است.

از سوی دیگر علی المظفر معاون اداری فرماندهی عملیات شرق الانبار حشد شعبی عراق از نصب دوربین‌های حرارتی به منظور رصد تحرکات تروریست‌هایی که به دنبال رخنه به مناطق شرقی شهر فلوجه هستند، خبر داد.

وی افزود: نیروهای حشد شعبی مستقر در مناطق جزیره بخش الکرمه درشرق شهر فلوجه اقدام به نصب دوربین‌های حرارتی در راستای اقدامات پیشگیرانه برای رصد تحرکات داعش کردند.

المظفری تاکید کرد: مناطق جزیره الکرمه بستر مناسبی برای تحرکات تروریست‌ها محسوب می‌شود.