وقوع سه انفجار جداگانه در کابل ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس کابل صبح روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی وقوع سه انفجار جداگانه در این شهر دو نفر کشته و پنج نفر زخمی شده‌اند.

سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت که نخستین انفجار در ساعات ۸:۱۲ صبح در منطقه «قلعه‌ی عبدالعلی» شهرستان پغمان بر اثر انفجار مین رخ داده و در آن یک خودرو ارتش هدف قرار گرفته است. این انفجار تلفاتی نداشته است.

به گفته این مقام، انفجار دوم ساعت ۸:۳۸ صبح در منطقه «قوای مرکز»، در مربوطات ناحیه‌ی دوم شهر کابل رخ داده که مشابه انفجار اول ناشی از انفجار مین بوده و یک خودرو هدف قرار گرفته است. در این انفجار چهارتن زخمی شدند.

سخنگوی پلیس کابل در ادامه افزود که انفجار سوم در شهر کابل حوالی ساعت ۸:۵۵ صبح در نزدیکی «چهارراهی برکی» رخ داده است. این حادثه نیز ناشی از انفجار مین بوده و یک خودرو دیگر در آن هدف قرار گرفته است. در این حادثه نیز دو نفر کشته و یک نفر زخمی شده‌اند.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است.