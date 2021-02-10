۴۶۰ نفر از کادر درمان زنجان واکسن کرونا را دریافت کردند

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترزیق واکسن کرونا در استان زنجان آغاز شد، گفت: کادر درمانی شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه و درگیر با بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در اولویت تزریق واکسن کرونا هستند.

وی اظهار کرد: طی روز گذشته واکسن اسپوتنیک وی روسی به تعدادی از کادر درمان تزریق شد و اولین گروه اولویت دار برای واکسیناسیون بر اساس سند ملی واکسیناسیون کرونا، کادر درمانی فعال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ریفرال کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مجموع ۶۶۰ نفر از کارکنان بخش مراقبتهای ویژه آی سی یو مراکز درمانی استان زنجان ۴۶۰ نفر نخستین مرحله واکسن علیه ویروس کرونا را دریافت کردند.

قزلباش تاکید کرد: همزمان با سراسر کشور تزریق واکسن کرونا به گروه هدف اول در تمامی بیمارستان‌های استان شامل بیمارستان‌های بخش‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی آغاز شده است.

وی افزود: ترزیق واکسن در چهار فاز انجام می‌شود که اولین فاز برای کادر درمان و بهداشت است و در فازهای بعدی هم برای گروه‌های پر خطر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز داشت: در مراحل بعدی هم برای بیش از ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر ترزیق واکسن انجام می‌شود.

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