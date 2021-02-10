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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۴۶۰ نفر از کادر درمان زنجان واکسن کرونا را دریافت کردند

۴۶۰ نفر از کادر درمان زنجان واکسن کرونا را دریافت کردند

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مجموع ۶۶۰ نفر از کارکنان بخش مراقبتهای ویژه آی سی یو مراکز درمانی استان زنجان ۴۶۰ نفر نخستین مرحله واکسن علیه ویروس کرونا را دریافت کردند.

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترزیق واکسن کرونا در استان زنجان آغاز شد، گفت: کادر درمانی شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه و درگیر با بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در اولویت تزریق واکسن کرونا هستند.

وی اظهار کرد: طی روز گذشته واکسن اسپوتنیک وی روسی به تعدادی از کادر درمان تزریق شد و اولین گروه اولویت دار برای واکسیناسیون بر اساس سند ملی واکسیناسیون کرونا، کادر درمانی فعال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ریفرال کرونا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مجموع ۶۶۰ نفر از کارکنان بخش مراقبتهای ویژه آی سی یو مراکز درمانی استان زنجان ۴۶۰ نفر نخستین مرحله واکسن علیه ویروس کرونا را دریافت کردند.

قزلباش تاکید کرد: همزمان با سراسر کشور تزریق واکسن کرونا به گروه هدف اول در تمامی بیمارستان‌های استان شامل بیمارستان‌های بخش‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی آغاز شده است.

وی افزود: ترزیق واکسن در چهار فاز انجام می‌شود که اولین فاز برای کادر درمان و بهداشت است و در فازهای بعدی هم برای گروه‌های پر خطر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز داشت: در مراحل بعدی هم برای بیش از ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر ترزیق واکسن انجام می‌شود.

کد مطلب 5143756

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