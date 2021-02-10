راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن در شهرهای لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین ستاد ملی مقابله با کرونا مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امسال به صورت رژه موتوری و خودرویی (خانوادگی) در شهرستان خرم آباد و دیگر شهرهای استان لرستان آغاز شد.

این مراسم در مرکز استان لرستان با رعایت تدابیر لازم ترافیکی از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است.

مسیر رژه موتوری و خودرویی نیز از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان انقلاب و مصلی الغدیر خواهد بود.

سردار سرافراز اسلام سرلشکر دکتر رحیم صفوی، مشاور عالی مقام معظم رهبری نیز سخنران پایان این مراسم است.

در سایر شهرهای استان نیز با هماهنگی‌های انجام شده رژه موتوری و خودرویی به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن برگزار می‌شود، که مسیرها به شرح ذیل است.

بروجرد: راهپیمایی از میدان تختی به سمت میدان شهدا، میدان قیام و سخنران مراسم حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی امام‌جمعه شهرستان بروجرد. خواهد بقود.

دورود: راهپیمایی از چهار راه محمدی و میدان ولایت، سخنران حجت‌الاسلام حسینی نوری، امام‌جمعه شهرستان دورود است.

ازنا: راهپیمایی از میدان شهید صادقی - میدان ولیعصر (عج)، سخنران حجت‌الاسلام سپهوند، امام جمعه شهرستان ازنا خواهد بود.

الیگودرز: راهپیمایی میدان آزادگان - میدان امام حسین (ع)، سخنران حجت‌الاسلام سرلک، امام‌جمعه شهرستان الیگودرز است.

پلدختر: راهپیمایی از میدان بسیج - بلوار امام (ره) - خیابان سردار سلیمانی - میدان شهید بهشتی، سخنران حجت‌الاسلام موسوی، امام‌جمعه شهرستان پلدختر خواهد بود.

کوهدشت: راهپیمایی از مسجد صاحب الزمان (عج) - میدان شهدا- میدان امام (ره) - چهار راه الله‌اکبر، سخنران حجت‌الاسلام طهماسبی، امام جمعه شهرستان کوهدشت است.

الشتر: راهپیمایی از بریدگی روستای آهنگران - گلزار شهدا، سخنران حجت‌الاسلام موسوی، امام‌جمعه شهرستان الشتر است.

نورآباد: راهپیمایی از پارک علی‌آباد - میدان بسیج - میدان امام (ره)، سخنران حجت‌الاسلام خانی، امام‌جمعه نورآباد خواهد بود.

چگنی: راهپیمایی از سپاه شهرستان -میدان فردوسی، سخنران حجت‌الاسلام حافظی، امام‌جمعه شهرستان چگنی است.

رومشگان: مصلای نماز جمعه -میدان امام (ره) خیابان شهید رجایی، سخنران حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا، امام‌جمعه شهرستان رومشگان خواهد بود.