خدمات انقلاب اسلامی به روحانیون کردستانی مثال زدنی است

ماموستا اقبال بهمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از توصیه‌هایی که خداوند متعال به رسول الله (ص) کرده است این بوده که ایام الله را به مردم یادآوری کند.

وی افزود: روزهایی که طاغوت‌ها و ظالمان از بین می‌روند و مؤمنین و انبیا و صالحین پیروز می‌شوند خداوند آن روزها را ایام الله می‌داند.

ماموستا بهمنی خاطرنشان کرد: طلیعه انقلاب اسلامی ایران نیز با توجه به اینکه طاغوتی ۲۵۰۰ ساله توسط مردم متدین ایران با رهبری امام خمینی (ره) از بین رفت و انقلابی بر مبنای اندیشه‌های وحدانیت شکل گرفت و پس از هزار و ۴۰۰ سال از هجرت رسول الله (ص) دوباره اندیشه‌های وحدانیت و آموزه‌های قرآنی به عنوان قانون اساسی یک کشور قرار گرفته است بدون شک ایام الله است و این بزرگترین تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم ایران بود.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در زمانی به پیروزی رسید که هیچکدام از کشورهای اسلامی نمی‌توانستند عقاید اسلامی را در منطقه بیان کنند و تشکیل کشور اسلامی و جبهه مقاومت برای آنها معنایی نداشت.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای اسلامی منطقه و مستضعفین دنیا عزت نفس پیدا کردند و در برابر مستکبرین ایستادند.

مدیر مرکز اسلامی شهرستان سنندج در ادامه سخنان خود اظهار داشت: امروز پیروزی حزب اسلامی در ترکیه و تحولات کشورهای منطقه همگی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و روز به روز بر دامنه این تأثیر گذاری ها افزوده می‌شود.

ماموستا بهمنی افزود: اقشار و اصناف مختلفی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفای نقش کرده‌اند اما جایگاه روحانیون ویژه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: باید نقش روحانیت در پیروزی انقلاب و تأثیر انقلاب بر روحانیت را به عنوان دو مقوله مجزا مورد بررسی قرار داد.

ماموستا بهمنی افزود: احیا ارزش‌های دینی جزو وظایف اصلی روحانیون در طول تاریخ بوده است و هیچگاه در این مسیر کوتاهی نکرده‌اند لذا وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید رهبریت این حرکت بر عهده علما بود و امام خمینی (ره) رهبر این نهضت بودند.

وی اظهار کرد: مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های انقلاب علیه طاغوت بودند و منبر روحانیون در مساجد و دانشگاه‌ها یکی از بزرگترین پایگاه‌های اطلاع رسانی انقلاب بود.

ماموستا بهمنی افزود: تأثیر انقلاب بر روحانیت هم ویژه بوده است و اگر با انصاف صحبت کنیم حقیقتاً قبل از انقلاب سرکوب گسترده‌ای علیه علما و روحانیون وجود داشت و نمی‌گذاشتند تشکیلات منسجمی داشته باشند و به جامعه روحانیت بی احترامی‌های گسترده‌ای صورت می‌گرفت اما با پیروزی انقلاب اسلامی علما عزت پیدا کردند و تشکیلات منسجمی پیدا کردند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران جایگاه ویژه ای به روحانیون و تشکیلات منسجم آنها داد و رهبری حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین اکنون بر عهده روحانیون است و در رأس آنها نیز رهبری ایران اسلامی بر عهده یک فرد عالم و مجتهد است.

ماموستا بهمنی افزود: دشمنان برای مبارزه با انقلاب اسلامی ایران و کم رنگ کردن تأثیر انقلاب، شروع به شبیه سازی کردند و می‌خواستند از آموزه‌های اسلامی ودیعت بگیرند و داعش و گروه‌های تکفیری را تشکیل دادند اما به دلیل اینکه این گروه‌ها پشتوانه مردمی نداشتند با شکست مواجه شدند.

وی خاطرنشان کرد: امروز علما و روحانیون اسلام به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای عزت ویژه شدند و شاهد اتحادی مثال زدنی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم و باید از این دستاوردهای بزرگ با تمام توان حفاظت کنیم.